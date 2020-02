Det var en frustreret Rasmus Falk, som B.T. mødte efter FC Københavns chokerende nederlag på 0-1 i Superliga-forårspremieren mod nedrykningsaspiranterne fra Esbjerg fB.

»Jeg synes, vi indleder kampen godt. Men mål ændrer fodboldkampe. Så det er pissedumt af os, at vi tillader Esbjerg at score umiddelbart inden pausen. Dermed fik vi sat os selv i en meget svær situation,« sagde Rasmus Falk og tilføjede:

»Man får mig aldrig til at sige, at jeg er tilfreds med præstationen efter man i Esbjerg har tabt 0-1. Men vi har de rigtige intentioner. Problemet er bare at vi ikke er gode nok til at få skabt de afgørende chancer. Det er der, vi mangler lidt kvalitet. Selvfølgelig gør nederlaget ondt. Det betyder, at vi efter weekendens kampe risikerer at miste terræn i forhold til FC Midtjylland. Op til forårsturneringen har vi ellers haft en god følelse, fordi optakten har været optimal. Vi ved godt at alle point tæller. Derfor er det ekstra tungt at stå som taber lige nu.«

På spørgsmålet om hvorvidt man kunne se, at det var Superligaens nummer to, der mødte det næstdårligst placerede hold i tabellen, var Rasmus Falk leveringsdygtig i et benægtende svar.

Situation fra Superliga-kampen mellem Esbjerg fB og FC København. Foto: Frank Cilius Vis mere Situation fra Superliga-kampen mellem Esbjerg fB og FC København. Foto: Frank Cilius

»Nej, det synes jeg ikke. Vi tilspiller os cirka lige mange chancer. Muligvis har vi bolden mere end Esbjerg, men det er for dårligt at vi ikke udnytter spilovertaget bedre,« sagde Rasmus Falk.

I næste kamp skal FC København på torsdag i Europa League møde skotske Celtic på hjemmebane.

Men præstationen mod Esbjerg giver ikke Rasmus Falk bange anelser før den opgave.

»Slet ikke. En del af jobbet som professionel fodboldspiller er, at man rejser sig hurtigt. De næste par dage skal vi have lov til at være frustrerede, men herefter skal vi gøre alt for at komme ovenpå igen,« sagde Rasmus Falk.

FCK-manager Ståle Solbakken. Foto: Frank Cilius Vis mere FCK-manager Ståle Solbakken. Foto: Frank Cilius

FC Københavns norske manager Ståle Solbakken roste Esbjerg fB.

»De kæmpede heroísk og var konger i begge straffesparksfelter,« sagde Ståle Solbakken, der havde denne kommentar til sit holds præstation:

»Den var ikke dårlig. Havde vi scoret først er jeg sikker på, at vi havde vundet med to-tre overskydende mål, da de i så fald havde været tvunget til at komme længere frem på banen. Nu blev kampen i stedet spillet på Esbjergs præmisser. Jeg må sige, at deres kontraspil var velfungerende.«

FC København har i indeværende sæson nu tabt fem udekampe. Til sammenligning tabte man i fjor blot fire på fremmed græs.

»På den statistik kan man konkludere, at vi i denne sæson har tabt for mange udekampe. Men vi er i denne sæson altså ikke lige så gode. Vi har haft mange ting at slæbe med. Vi må bare op på hesten igen, og sigter naturligvis efter et godt resultat mod Celtic på torsdag,« sagde Ståle Solbakken.