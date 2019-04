Han startede festen på Brøndby Stadion. Men den blev senere lukket ned af rivalerne fra FCK.

For Simon Hedlund sparkede kuglen i nettet efter blot ni minutter og sendte Vestegnen i ekstase. Da halvlegen var slut, var billedet et andet, for på fem minutter scorede FCK to gange.

Og det ærgrede i den grad Simon Hedlund, som sammen med resten af det blå-gule mandskab ellers leverede en god indsats.

»Det er frustrerende. Vi lukkede dem ind i kampen i 10-15 minutter, og de lavede to mål. Det er for dårligt,« sagde Brøndby-spilleren efter kampen til TV3+.

Skuffelsen stod malet i ansigtet på ham, for efter en ellers god kamp måtte Brøndby alligevel se sig besejret af ærkerivalerne fra F.C. København.

Dermed var det ene mål fra Hedlunds støvle ikke nok, men det var ikke det eneste, der irriterede ham efter kampen. For undervejs appellerede han for flere straffespark, dog uden held.

»Jeg tror ikke, man får mere i denne her liga. Alle dommerne tror, jeg filmer, hver gang, men det gør jeg ikke,« sagde den frustrerede Brøndby-spiller.

Og frustrationen delte hans holdkammerat Paulus Arajuuri i den grad også, for han følte hjemmeholdet dominerede.

Der var som altid tænding på i opgøret mellem Brøndby og FCK. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg er så skuffet. Jeg følte virkelig, det var vores kamp i dag. Men det var ikke nok. Vi tabte, og sådan er fodbold,« sagde forsvarsspilleren til TV3+.

For mens FCK var gode til at udnytte deres chancer, var Brøndby det modsatte. De var der, men de blev slet ikke udnyttet nok.

Paulus Arajuuri understreger dog, at han er stolt af holdet, men det gør ondt, at det ikke lykkedes for Brøndby at tage sejren. Derfor havde han også meget svært ved at pege på noget positivt ved dagens opgør.

»Ikke i dag. Det bliver en lang aften. Men når den største skuffelse har lagt sig, kan vi finde mange gode momenter. Men jeg vil hellere spille end lortekamp og vinde 2-0 end tabe en god kamp, men sådan er fodbold. Vi må bare blive ved og holde hovedet højt,« sagde Paulus Arajuuri.