0-1 mod AaB efter en scoring dybt inde i overtiden af en elendig fodboldkamp. Jo, FC København snublede i den grad ganske overraskende i Aalborg i kampen om at erobre bronzemedaljerne i Superligaen, som samtidig giver adgang til Europa.

Nederlaget, som betyder, at FC Nordsjælland nu er tilbage i kampen i tredjepladsen, skaber stor irritation i FCK-lejren.

»Det var den svageste kamp – i hvert fald frem til vi skiftede til 3-5-2. Vi var ikke skarpe de første 65 minutter,« siger træner Ståle Solbakken til Canal 9, inden han blandt andet nævner Rasmus Falk som en af profilerne, som underpræsterede i kampen:

»Rasmus var en katastrofe i dag.«

FCKs træner Staale Solbakken i Alka Superliga mesterskabsspil kampen mellem AaB og FC København på Aalborg Portland Park, 13. maj 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger FCKs træner Staale Solbakken i Alka Superliga mesterskabsspil kampen mellem AaB og FC København på Aalborg Portland Park, 13. maj 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Eks-FCK'eren Kasper Kusk scorede 1-0-målet, som var kampens eneste, i overtiden efter en kamp, hvor flere af københavnernes store profiler spillede langt under niveau.

Viktor Fischer var en anden af de store stjerner, som skuffede i Aalborg. Han nævner til Canal 9 sin offensiv-kollega, Federico Santander, som lige er vendt tilbage fra en skade, og som måtte udgå i pausen, som en af 'synderne' hos FCK:

»AaB virkede meget tændte, og vi virkede som om, vi var lidt overraskede over, hvad der ventede os. Det var meget dårligt. Santander kan jo ikke spille i første halvleg. I anden halvleg har vi fitte spillere på banen, så bliver det bedre. Vi så tunge ud i dag. Vi ligende ikke det FCK-hold fra resten af foråret.«

Højreback Peter Ankersen er heller ikke imponeret over sit holds indsats mod AaB. Men han vælger at se frem mod fredagens vigtige opgør mod FC Midtjylland:

»Vi spiller ikke en særligt god kamp. Vi har en masse at arbejde med frem mod FCM-kampen på fredag. Det var en svipser, men det er en del af fodbold. Men jeg er sikker på, at vi rejser os på fredag. Vi ligner et hold, der spillede uden selvtillid. Nu skal vi hurtgst muligt se fremad,« siger Peter Ankersen til Canal 9 efter kampen.