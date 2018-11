Den danske superliga-legende Lars Høgh blev fredag opereret for kræft i bugspytkirtlen.

Og operationen var heldigvis en succes.

Det skriver Brøndby IF, hvor Lars Høgh er ansat som målmandstræner.

»Vi kan med glæde informere at operationen gik godt, og at indgrebet var vellykket,« skriver klubben og fortsætter:

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

»Vi ønsker Lars og familien alt det bedste, og en stor tak skal lyde til de dygtige læger på OUH og Rigshospitalet.«

Lars Høgh, der også er målmandstræner for det danske landshold, fik i august at vide, at han var ramt den meget alvorlige kræftsygdom, og i den seneste måned har han modtaget kemobehandling.

Torsdag aften - dagen inden operationen - var den danske målmandslegende i Go'Aften Danmark for at tale om sin sygdom - en sygdom, som indledningsvist havde givet ham syv procents chance for at være i live om fem år.

Med en operation ville de odds stige til 20 procent.

»Jeg er ikke bange for at dø,« gjorde 59-årige Lars Høgh det klart flere gange i interviewet.

I augugust fik @dbulandshold’s målmandscoach Lars Høgh konstateret kræft i bugspytkirtlen og har modtaget kemobehandling. Det har haft så positiv effekt på tumoren, at han igår gennemgik operation på @Rigshospitalet . Alt gik godt. Vi ønsker Lars & familie alt det bedste . pic.twitter.com/Tn5AarMvRf — Dansk Boldspil-Union (@DBUfodbold) November 3, 2018

»Jeg fik beskeden om, at jeg skulle gennem seks måneders kemo og en operation. Hvis jeg så det som et maratonløb foran mig, så ville det blive rigtig svært. Første etape var, at tumoren skulle formindskes, så jeg kunne blive opereret.«

Lars Høgh spillede 817 kampe for OB, hvis fans fejrede Lars Høgh med en smuk tifo med beskeden om, at de 'kæmper kamp nummer 818 sammen med ham'.

Og da den tidligere landsholdsstjerne Nicklas Bendtner fredag modtog sin voldsdom, havde han ingen kommentarer - udover at han sendte varme tanker til Lars Høgh.

»Mine tanker resten af denne dag skal gå til guttermanden Lars Høgh. Alt det bedste til dig og dine kære Lars,« skrev Bendtner på Instagram.