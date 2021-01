Kl. 14.14 blev nyheden sneget ud.

'Selskabsmeddelelse nr. 01/2021 – Kontraktforlængelse med cheftræner Niels Frederiksen,' stod der i den diskrete – det er den slags jo – fondsbørsmeddelelsen fra Brøndby IF, og så var det officielt, at træner Frederiksen får lov til at fortsætte sit arbejde med det blå-gule mandskab.

Det skete efter måneders spekulationer, ekspert-vurderinger og rygter, hvor Fodbolddanmark og Brøndby-fans har villet have svar på, hvem der skal stå i spidsen for Superliga-giganterne fra Vestegnen efter denne sæson, hvor Frederiksens aftale med Brøndby udløb.

Men hvorfor har det taget så lang tid at finde frem til en løsning? Det har en naturlig forklaring, siger B.T.s fodboldredaktør, Michel Wikkelsø Davidsen.

»Det her er jo en spøjs situation, for Brøndby og Niels Frederiksen har kunnet forlænge aftalen for længe siden, men først nu sker det. Det kan jeg ikke tolke som andet end, at i hvert fald den ene part har været i tvivl om forholdet. Og her tænker jeg på Brøndby, klubejer Jan Bech Andersen og fodbolddirektør Carsten V. Jensen.«

Niels Frederiksens pragmatiske stil har ikke stået mål med selvforståelsen i en klub af Brøndbys størrelse, har det lydt. Derudover blev den 50-årige fynbo ansat af fodbolddirektør Carsten V. Jensens forgænger, Ebbe Sand, i sommeren 2019. Det har givet næring til rygterne om, at Frederiksen måske ikke ville få forlænget sin aftale.

Det har derfor samtidig været fremme i løbet af efteråret, at Brøndby har afsøgt markedet for andre – og på papiret større – træneremner.

»De to Brøndby-bosser har set sig om i landskabet efter alternativer til posten som Brøndby-træner, og imens har Niels Frederiksen gjort det nærmest umuligt for dem ikke at tilbyde ham forlængelsen. For hvordan forklarer du som klub, at du ikke vil forlænge med en træner, der på sparebudget og med unge spillere har skubbet Brøndby op på andenpladsen med samme point som FC Midtjylland?« spørger B.T.s fodboldredaktør retorisk, og fortsætter:

Den tidligere U21-landstræners resultater med et forynget Brøndby-hold, som er under ombygning og uden dyre profiler, har været svære at komme udenom. Inden forårssæsonens start ligger Brøndby a point med FC Midtjylland i spidsen for Superligaen. Det har skabt en speciel situation:

»Niels Frederiksen har sejret sine chefer i problemer så at sige. Brøndby kunne ikke gøre andet end at forlænge, og jeg forstår godt, at de har gjort det. Jeg havde også kunnet forstå, hvis projektet i Brøndby nu skulle tage en ny drejning, hvor man skruede op for investeringerne i truppen og derfor ledte efter en mere profileret træner. Men en toårig forlængelse, synes jeg, er den rigtige beslutning. Brøndby fortsætter dermed med en succestræner, men hænger heller ikke for længe på kontrakten, hvis vinden vender,« siger Michel Wikkelsø Davidsen.

Niels Frederiksens kontrakt er blevet forlænget, så den nu udløber i sommeren 2023.