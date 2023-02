Lyt til artiklen

Jesper Fredberg havde en triumf i ærmet i januar.

Sportschefen i Anderlecht vidste, at han kunne hente en af Superligaens største stjerner i Anders Dreyer for 4,25 millioner euro, 32 millioner kroner, for det var spillerens klausul i FC Midtjylland, og så var Claus Steinlein, direktør i den danske klub, sat skakmat.

»Lige i sekundet tænkte jeg, det er pisseirriterende, men omvendt hvis jeg havde været Fredberg, havde jeg gjort nøjagtig det samme. Havde jeg været Dreyer, ved jeg nu ikke, om jeg havde gjort det, for jeg synes, at Anderlecht historisk er en stor klub, men de er et andet sted nu. Men jeg bestemmer ikke for drengene, og han syntes, det ville være fedt at komme til Anderlecht, så det gjorde han,« siger Claus Steinlein.

Han køber ikke præmissen om, at det er dårligt købmandskab, at Anders Dreyer havde et smuthul i sin kontrakt.

Jesper Fredberg. Foto: Henning Bagger Vis mere Jesper Fredberg. Foto: Henning Bagger

»Jeg tror, at folk skal sætte sig lidt ind helikopteren her og hæve sig over situationen, for vi var tvunget til at købe Dreyer hjem, hvis vi skulle forstærke holdet sidste år. En af de forudsætninger var, at han ville have et transferloft i kontrakten. Hvis vi havde fået 100 forsøg, havde vi gjort det samme alle gangene.«

»For man skal huske, at vi fik ham hjem gratis, og vi har solgt ham for over 30 millioner kroner. Samtidig var han en af hovedårsagerne til, at vi spillede os videre i Europa League, så man kan ikke isoleret sige, at det var et dårligt salg, for alternativet var, at vi havde fået nul kroner og ikke havde ham på vores hold i efteråret,« lyder det fra FCM-bossen, som slår fast:

»Både sportsligt og økonomisk var det sindssygt godt. Men det er da pissetræls at miste ham nu. Jeg ville gerne have ventet til sommer.«

I det afsluttede transfervindue røg også Ousmane Diomande og Evander for meget store beløb, der ifølge Steinlein samlet giver FC Midtjylland mulighed for at tjene mere end 300 millioner kroner, mens herningenserne hentede Emam Ashour, Astrit Selmani og Armin Gigovic, som sammen med en flok unge spillere som Aral Simsir m.v. skal løfte opgaven.

Claus Steinlein. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Claus Steinlein. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi skulle også sælge nogle spillere i det her vindue, fordi det er vores forretningsmodel, og lige det punkt er et af dem, der har overrasket allermest. Vi har solgt for over 200 millioner kroner, og det kan udvikle sig til at blive over 300 millioner kroner for de tre spillere. Det var lidt uvirkeligt, at vi kom op i de tal,« siger Steinlein om målet med vinterens transfervindue og fortsætter:

»Vi skulle også skaffe plads til de unge, og så skulle vi sørge for at få købt nogle i forhold til det udtryk, vi gerne vil have på banen. Vi har savnet power og dynamik, og det har vi fundet i de spillere, vi har hentet. Samlet set er jeg sindssygt tilfreds. 200 procent.«

FC Midtjyllands første vigtige opgave i 2023 bliver næste uges opgør i Europa League mod Sporting Lissabon.