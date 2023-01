Lyt til artiklen

På fredag kommer pengene væltende ind i Brøndby.

For her indbetaler Brøndbys nye ejere, Global Football Holdings, og Jan Bech halvdelen af det konvertible lån på op til 223 millioner kroner, som fulgte med det opsigtsvækkende ejerskifte i traditionsklubben.

Som allerede meddelt, giver den nye kapital altså Brøndby kræfter til større handler på transfermarkedet - og med de nye penge følger også en slags presbold fra Jan Bech Andersen til fodbolddirektør Carsten V. Jensen, der tidligere har fået kritik for at hente nye spillere ind for sent i transfervinduerne.

Nu vil Brøndby-formanden have nye spillere ind hurtigst muligt, så den nyslåede Brøndby-træner Jesper Sørensen får de bedste muligheder for at præstere med det samme, når sæsonen og fem ultra-afgørende kampe venter i top seks-ræset fra februar.

Jan Bech Andersen håber på, at fodbolddirektør Carsten V. Jensen kommer tidligt i mål med sine handler.

»Jeg regner ikke med, at vi skal bruge 200 millioner i det her vindue. Hvor mange penge, vi skal bruge, ved jeg ikke, det skal I spørge 'CV' om.«

»Men jeg vil i hvert fald sige, at vi skal komme lidt hurtigere ud af startblokkene end i de tidligere transfervinduer, så vi giver Jesper Sørensen de bedste muligheder for at præstere.«

»De knap seks uger fra den 10. januar til turneringen starter skal bruges optimalt,« lyder det fra Jan Bech.

Så det er et klart mål, at I vil lukke handler tidligere?

»Det skal 'CV' svare på, men Jesper skal have de bedste betingelser så hurtigt som muligt,« siger Jan Bech.

'CV' selv er dog lidt mere loren ved, hvornår handler kan komme i hus - for fodboldverdenen er for utilregnelig til at forudsige den slags.

»Vi skal gøre alt, hvad vi kan. Men det er selvfølgelig også, hvad der kan lade sig gøre. Vi er ambitiøse på den del, og vi sidder med nogle muligheder nu, hvor vi kan være lidt mere udfarende på transfersiden.«

»Men det er også med respekt for den gruppe af spillere, vi har nu,« siger Carsten V. Jensen, der ikke vil ind på, om der kan være nytilkomne spillere til træningsopstart i næste uge.

Bestyrelsesformand Jan Bech Andersen (tv) og fodbolddirektør Carsten V. Jensen (midt), da Jesper Sørensen (th) præsenteres som ny cheftræner for Brøndby IF på et pressemøde i Brøndby, mandag den 2. januar 2023.

Til gengæld lægger han ikke skjul på, at de mange millioner stiller Brøndby i en helt ny situation.

Brøndby har nemlig nu økonomi til at afvise bud på de største stjerner - og dermed holde sammen på de vigtigste dele af tropperne.

»Det er en kæmpe styrke for os. Og vi er også i en situation, hvor vi kan sige til en spiller som Mads Hermansen: 'Her har du en ny aftale, den ser lidt pænere ud, end den du har. Hvad synes du om den?’,« siger 'CV' og tilføjer, at han altså meget gerne vil forlænge med den unge landholdsbejler.

Det samme gad han godt med både kaptajn Andreas Maxsø og angriber Simon Hedlund - sidstnævnte er Brøndby-bossen i dialog med, mens det med Maxsø formentlig kan ende i en skilsmisse.

»Dialogen med Maxsø er løbende. Det har den fandeme været i lang tid. Jeg ser gerne Maxsø i Brøndby, men han ser stadig, at der er noget derude (i udlandet, red.), som han skal. Så for mig er alt åbent og muligt med ham i dette vindue.«

For nylig kunne B.T. afsløre, at Nijmegen-danskeren Magnus Mattsson er på blokken i Brøndby, men endnu var intet konkret.

Om Brøndby vil tage de skridt, vil 'CV' ikke fortælle om i pressen.

»Han bliver ikke en større kandidat af, at I nævner ham. Men jeg har ikke noget konkret at sige om ham, andet end at vi også fulgte ham i Silkeborg, og vi syntes, han var en fin spiller,« siger 'CV' til B.T.s spørgsmål.

Og han skal nu i arbejdshandskerne.

For der er fra Vestegnen ikke lagt skjul på, at der i det kommende vindue kommer forstærkninger til startopstillingen hos det hårdt pressede mandskab - og samtidig skal truppen have skåret overflødigt fyld fra.