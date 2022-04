For en måned siden blev Jørgen Skjelvik skurken for OB i Haderslev.

Søndag blev han så helten på samme bane, da han hamrede en kanon i kassen til 2-2 mod Sønderjyske.

»Jeg fik vel revancheret sidste kamp her, hvor jeg var skyld i et mål. Det var dejligt.«

»Det var ikke så heldigt sidste gang, men dejligt med en bedre oplevelse,« sagde Skjelvik.

Dengang spillede han Sønderjyskes Emil Berggreen fri til scoring, så OB smed sejren, men denne gang var det nordmandens tur til at sende bolden i mål og sikre OB point.

»Personligt betyder det ikke vildt meget, men for holdet er det vigtigt, at vi får point. Der er mange head-to-head kampe, så det er vigtigt hver gang, vi ikke taber.«

»Det er altid svære udekampe mod Sønderjyske. Det bliver meget krig og lidt fint spil. Sådan er de her kampe, hvor der er så meget på spil.«

Jørgen Skjelvik var fast mand i efteråret, men siden OB hentede australske Joel King til venstrebacken i januars transfervindue, er der blevet længere mellem spilminutterne for Skjelvik.

Han er dog ikke meget for at tale om konkurrencen.

»Det er svært for mig at sige, det må du tage med Andreas.«

»Det er vel ikke dårligt at score, men vi må se, hvad Andreas bestemmer sig for. Det er ham, der tager valget,« grinede nordmanden.

OB-cheftræner Andreas Alm glæder sig over konkurrencen.

»Konkurrencen er tæt. Det vil den også være på torsdag. Jørgen har som karakter gjort det rigtig godt. Han viser sig godt, når han kommer ind og har fokus og sådan. Han var uheldig, sidst vi spillede her,« sagde han og tilføjede om Joel Kings indsats.

»Joel spiller en fin defensiv kamp i første halvleg. I anden halvleg lagde de mere tryk i den side med både Emil Berggreen og Emil Holm, så der blev flere løb, og så bliver det hårdt for ham. Desuden fik han et trælår, så han var tvunget til at gå ud.«

Selvom resultat og det ene point lader den vilde jubel udeblive i OB-lejren, kunne Alm alligevel trøste sig med det ene point.

»Uanset om det bliver hagl, regn, sne eller sol, skal vi gøre det til vores egen kamp. Det synes jeg måske ikke, vi gjorde i dag.«

»Nej, jeg synes ikke, vi mangler noget kynisme. Præcis i situationen ved 2-1-målet, men ellers synes jeg kynismen var god i dag.«

»Det var vigtigt, at vi ikke tabte. Hvis du ikke vinder, skal du ikke tabe, for den her serie er head-to-head, og det var vigtigt ikke at give dem tre point.«