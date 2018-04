Hvem havde regnet med, at det var Kamil Wilczek, der skulle sparke Brøndby mod guldet?

Næppe mange. Ikke desto mindre er polakken med de ofte lidt uskønne scoringer lige nu den helt store helt på Brøndby Stadion.

Søndag aften bragte han med to scoringer Brøndby tilbage i kampen mod FC Nordsjælland, som Superligaens klare guldfavorit til sidst vandt med 3-1. Dermed har den pilsnerkolde polak i de seneste fem kampe scoret vanvittige syv mål. Men angriberen vil på ingen måde selv tage æren for sin nuværende succes og heltestatus.

»Det er det højeste niveau, jeg nogensinde har spillet på og det bedste hold, jeg spillet på. Vindermentaliteten på det her hold er helt vanvittig. Jeg har aldrig prøvet noget lignende,« lyder det fra Wilczek.

Hans træner er imidlertid ikke i tvivl om, hvem der er øjeblikkets mand i skysovs. Det er Kamil Wilczek, der nu bør komme med Polen til VM.

»Han har bygget en klar plan for sig selv, om at han skal til VM. Det er hans brændstof lige nu. Til sidst skal man altid bruge en træner, der vil have én med, men det han præsterer lige nu kan de ikke overse i Polen. Hvis Polen ikke tager Kamil Wilczek med til VM i den form, han er i nu, er de i mine øjne en af de helt store favoritter til VM-titlen. For så har de en helt uhyggelig kvalitet i deres hold,« siger Brøndby-træner Alexander Zorniger.

»Han scorer flere mål, og jeg er sikker på, at han rent mentalt er bedre end Robert Lewandowski. Han er den mest afklarede spiller på mit hold,« fortsætter Zorniger.

Tyskeren har kun lovord til overs for angriberen, der scorede to gange i guldkampen i Herning og en enkelt gang i derbyet mod FCK for et par uger siden. Nu venter netop FCK og FCM på Brøndby i de to kommende kampe – og igen kan Wilzcek få en nøglerolle.

»Han leder ikke efter nogen undskyldninger. Han præsterer bare. Jeg tror ikke, nogen anden spiller i hele min karriere har lavet så stort et mentalt skridt, som han har gjort,« siger Zorniger.

»Lige nu ved han, han kan vende og vinde kampe,« slutter Brøndby-træneren.

Gør Wilczek det igen i de to kommende kampe, går der lang tid, før han glemmes på vestegnen!