Sven Jakobsen var i friluftsbad, da en ung mand blev fundet livløs i vandet ved Vestre Fjordpark i Aalborg mandag 15. juni.

»Han har åbenbart forsøgt at dykke ind under en af broerne og over til et andet bassin. Under broerne er der en masse stolper, og vandet er uklart. Man kan ikke se fem centimeter ned i vandet,« siger han.

Den livløse krop var af den kun 20-årige fodboldspiller Ibrahim Adom fra Ghana. Friluftsbadet er delt op i flere bassiner, som er adskilt af gangbroer. Det var under en af dem, Adom blev fundet omkring klokken 21.

Nordjyllands Politi efterforsker dødsfaldet som en ulykke, hvor dødsårsagen formentlig er drukning. Men der hersker tvivl om, hvor Adoms lig i dag befinder sig. Ifølge B.T.s oplysninger er der foretaget en obduktion i Danmark, men Adoms familie i Ghana har intet hørt fra politiet i de seneste uger.

Adom faldt rigtig godt til her og fik venner på holdet. Han var udadvendt og scorede masser af mål Thomas Bunch Jensen, klubformand i Nørresundby

Dette er historien om Ibrahim Adom og hans rejse til Danmark. Én blandt mange afrikanske spillere, der hvert år prøver lykken i Europa og Danmark uden sikkerhedsnet og uden den store hjælp fra en kynisk fodboldverden.

Ibrahim Adoms død vender vi tilbage til. Først skal det handle om Adoms måneder i Danmark, hvor han landede i en Superliga-klub, hurtigt mistede sin kontrakt og derfra var på udkig efter et nyt sted, hvor han kunne spille fodbold og distancere sig fra fattigdommen i hjemlandet.

Fodboldspillerens fortælling i Danmark starter i Superliga-klubben Hobro i januar 2020.

Drømmen om europæisk fodbold blev virkelighed for spilleren fra den ghanesiske fodboldklub Sporting Club Accra, da en dansk agent med tilknytning til klubben, Thomas Jørgensen, fik overbevist Hobro om at hente spilleren til Superligaen.

Allerede inden ghaneseren landede i Danmark, underskrev han en kontrakt med den nordjyske klub, hvorefter han fik visum og arbejdstilladelse. Ifølge B.T.s kilder var der interesse fra andre klubber, og derfor ville man sikre sig, at handlen ikke smuldrede for næsen af Hobro.

Men hurtigt blev realiteten en helt anden, og eventyret blev ganske kort.

Både Hobro, Thomas Jørgensen og Ibrahim Adom måtte indse, at spilleren langtfra var god nok til at kunne begå sig på den højeste hylde i Danmark. Derudover manglede han lidt af indstillingen, der gjorde, at han kunne integrere sig efter en opvækst under meget fattige kår i Ghana.

Kun tre uger efter Adoms tilgang i Hobro blev hans kontrakt ophævet, blandt andet fordi det skulle nås, inden transfervinduet lukkede 31. januar 2020.

At ophæve en kontrakt kræver en underskrift fra både klub og spiller, før det kan lade sig gøre. Ellers er den uopsigelig.

Desuden får en spiller normalt kompensation for den tabte løn, han nu går glip af, når en kontrakt ophæves.

Men det var ikke tilfældet med Adom. Ghaneseren fik billetter og sine omkostninger betalt i Danmark og lidt til.

Det forlyder, at Ibrahim Adom var afklaret med, at han havde langt til spilletid, og at han derfor gik med til at sige farvel til en fast indtægt med en minimumsløn to år ud i fremtiden.

B.T. har ad flere omgange og gennem flere dage forsøgt at kontakte Hobro for at få svar på flere spørgsmål: Hvorfor fik Ibrahim Adom ikke kompensation ved kontraktophævelsen, hvorfor skrev man kontrakt med spilleren, allerede inden han kom til Danmark, og har man som dansk klub et moralsk ansvar for at hjælpe en 20-årig spiller videre eller tilbage til hjemlandet, efter parternes samarbejde er afsluttet?

Klubben er ikke vendt tilbage på B.T.s talrige henvendelser.

Efter bruddet med Hobro var det planen, at Ibrahim Adom skulle tilbage til Ghana, da Thomas Jørgensen ikke havde andre tilbud til fodboldspilleren. Men så skete der noget.

Ud over Thomas Jørgensen samarbejdede Ibrahim Adom med en manager ved navn Emmanuel. Da kontrakten blev revet over med Hobro, blev Adom sat i kontakt med en mand i Nørresundby af sin manager.

Manden i Nørresundby hedder Emmanuel Attoh-Micah og har altså samme fornavn som manageren, men de to er vidt forskellige personer for fortællingen.

Attoh-Micah kunne få Adom videre til en ny klub i Danmark, og da tilbuddet kom på bordet, stoppede kontakten mellem Ibrahim Adom, Hobro og Thomas Jørgensen.

Sidstnævnte kørte spilleren til Aalborg og afleverede papirer og diverse, inden han vinkede farvel til Adom, som han intet hørte fra indtil spillerens død.

Den eneste undtagelse var en sms, han sendte til Emmanuel Attoh-Micah i forbindelse med corona-virussen. Her opfordrede han Attoh-Micah til at sende Adom tilbage til Ghana på grund af sundhedskrisen.

B.T. har forsøgt at kontakte Emmanuel Attoh-Micah, som hjalp Ibrahim Adom til Nørresundby og boede sammen med ham i de sidste måneder af den unge mands liv. Heller ikke han har besvaret beskeder eller opkald.

Opholdet i Nørresundby blev til gengæld positivt for Adom. Angriberen kom på banen i flere træningskampe for klubbens andethold.

»Adom faldt rigtig godt til her og fik venner på holdet. Han var udadvendt og scorede masser af mål. Egentlig var han for god til andetholdet, men han var ikke blandt de 20 bedste spillere hos os,« siger klubformanden i Nørresundby, Thomas Bunch Jensen.

Klubbens førstehold spiller i Danmarksserien, landets fjerdebedste række.

»Intentionen var, at han kunne have spillet et halvt eller et helt år på vores andethold, inden han kunne træne med førsteholdstruppen. Men der var ikke noget med kontrakt eller noget, for det har vi ikke i vores klub.«

Om Ibrahim Adom havde opholdstilladelse, da han spillede i Nørresundby, kan Thomas Bunch Jensen ikke svare på, da han ikke var meldt ind i klubben.

Dog havde ghaneserens opholdstilladelse udløb i starten eller midt i juli ifølge B.T.s oplysninger.

Adom Ibrahim druknede 15. juni 2020 i Aalborg. Foto: Byrd/Sven Jakobsen Vis mere Adom Ibrahim druknede 15. juni 2020 i Aalborg. Foto: Byrd/Sven Jakobsen

Og her ender sporet blindt om Ibrahim Adom, indtil han blev fundet død i friluftsbadet ved Vestre Fjordpark i Aalborg for godt en måned siden.

Adom nåede at ligge omkring 20 minutter i vandet, inden han blev hevet op.

»På et tidspunkt råber en af hans kammerater, der var omkring 18-19 år: 'Han er her, han er her! Han sidder fast i stigen, og jeg kan ikke trække ham ud',« fortæller øjenvidnet Sven Jakobsen.

Adom sad fast på den forkerte side af en stålstige, så han ikke kunne komme fri af broen. Først da en frømand kom ham til undsætning, blev ghaneserens krop trukket op af vandet. Efter 10-12 minutters førstehjælp begyndte Adom at hoste. Så blev han båret op i en ambulance og kørt på sygehuset. Han døde samme aften.