Det må have føltes som en spand iskoldt vand i hovedet på AGFs nye superstjerne Jack Wilshere.

Ikke nok med, at han fik sin debut på en bidende kold aften i Nørreskoven i Vejle. Hans hold måtte også se en føring på 2-1 vende til et nederlag på 2-3. Tilmed mod Superligaens bundprop.

»Mit første indtryk af Danmark er, at det er frysende koldt. Det sneede også tidligere,« fortæller Jack Wilshere efter kampen adspurgt om hans første indtryk af Superligaen.

Den engelske midtbanespiller fik lidt over 15 minutter på banen og gav egentlig et fint indtryk med gode ryk op ad banen og pasninger særligt ud på venstrekanten, men det var alligevel tydeligt, at Jack Wilshere lige skal vænne sig til den danske måde at gå til fodbold på.

Superliga, 19. spillerunde: Vejle-AGF på Vejle Stadion fredag den 25. februar 2022 Foto: Claus Fisker Vis mere Superliga, 19. spillerunde: Vejle-AGF på Vejle Stadion fredag den 25. februar 2022 Foto: Claus Fisker

Det kom særligt til udtryk under opvarmningen, hvor AGFs fans vanen tro kalder spillerne hen til en Fenerbache.

Da turen kom til Jack Wilshere, råbte de 2.400 hvidklædte fans på det propfyldte udebaneafsnit taktfast efter 'Super Wilshere'.

Men den nyerhvervede stjerne fortsatte opvarmningen, som intet var hændt. En fra AGF staben prøvede at forklare englænderen, hvad han skulle gøre, men lige lidt hjalp det.

Du virkede forvirret, da fansne råbte dit navn. Hvad skete der?

»Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre,« svarer Jack Wilshere med et grin.

Forvirringen til trods, så gjorde de mange fans et stort indtryk på englænderen.

»Jeg har hørt meget om fansne den uge, jeg har været her. Men det overraskede mig faktisk, hvor højrystede de var selv under opvarmningen. Så det var virkelig fedt at opleve dem,« siger Jack Wilshere.

Blandt dem, der holdt med 'De Hviiie' fredag aften i Vejle var også Jack Wilsheres kone, Andriani Wilshere. Og de to har ikke tid at drikke nederlaget væk i alt for mange Ceres Top. Som nyt celebritypar i Aarhus er der ting, der skal ordnes.

»Vi skal lede efter lejlighed i weekenden,« lyder det fra Jack Wilshere om de vilde weekendplaner.