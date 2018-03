Brøndby og FC Midtjylland kører et intensivt parløb om guldmedaljerne i årets Superliga. Med Brøndbys sejr på 1-0 i Herning over midtjyderne, er det holdet fra Vestegnen, der i øjeblikket ligger nummer et med en bedre målforskel end FC Midtjylland.

Men forude venter et mesterskabsslutspil, og her kan en helt tredje klub blive helt afgørende for, hvor guldet ender.

»Jeg tror godt, det kan være motiverende i sig selv for FCK, at de kan have en indflydelse på guldduellen, og de kan sætte de ting på plads. De har jo ikke et trofæ at spille om, så for dem vil den enkelte kamp være afgørende for, at de får et comeback. Der er noget følelsesmæssigt i at vise, at man altså slår dem, der er guldkandidater. Det er sjældent, at FCK er i en situation, som de er i nu, og derfor vil de også bruge den til at manifestere sig meget kraftigt, tror jeg,« siger Per Frimann, der er ekspert på Viasat.

Han kiggede topkampen mellem FC Midtjylland og Brøndby helt efter i sømmene som ekspertkommentator på TV3+, og her så han en kamp, der definerede Brøndby som mesterskabsfavoritten lige nu.

»Jeg synes, at Brøndby står stærkest i og med, at de giver FC Midtjylland deres første nederlag på hjemmebane i 12 kampe. De har ellers vundet 10 ud af 11 i denne sæson. Brøndby havde også de største chancer. På den baggrund synes jeg, at Brøndby står stærkest. Men jeg vil også stadig sige, at FC Midtjylland kan få Paul Onuachu og Frank Onyeka tilbage, og så har de også noget at skyde med. Men vi taler nok snarere centimeters forskel, end vi taler hele hestehoveder. Det er skide spændende, og det er rigtig fedt for Superligaen, at det er sådan,« siger Frimann, der dog også så flere opmuntrende elementer hos hjemmeholdet fra FC Midtjylland, selv om det altså endte med et nederlag.

»Jeg har kæmpe respekt for Jess Thorups arbejde, for det er ikke nemt at smide sådan nogle unge drenge ind fra Bulgarien og Ukraine - og lade en ung spiller fra Finland starte inde. De følger jo rigtig godt med, og de kunne også være kommet foran. Hvis de kom foran der, ville vi måske i dag sidde og sige, at det var ungdommen, der vandt, og det var de kreative, inspirerende spillere,« siger Frimann.

Næste skridt i guldkampen tages søndag og mandag, hvor Brøndby møder OB hjemme, mens FC Midtjylland dagen efter skal en tur til Silkeborg.