OB valgte mandag at fyre træner Jakob Michelsen efter det ydmygende nederlag på 0-3 til Brøndby.

Og det kom ikke ligefrem som et chok for Thomas Gravesen.

Den tidligere landsholdsstjerne, der nu er ekspert for Discovery, forudså således udviklingen søndag aften, da OBs nedsmeltning blev analyseret i studiet.

»Det lignede ikke, at der var forbindelse mellem træneren og spillerne. Det kan sagtens gå hen og blive hans sidste arbejdsdag i dag.«

»Jeg synes, det lignede noget sørgeligt noget,« sagde Thomas Gravesen (du kan se klippet øverst i denne artikel).

I studiet havde han selskab af ekspertkollega Lars Jacobsen, som heller ikke var optimistisk Jakob Michelsens vegne.

»Hvis det er er udtrykket for OB, så er det klart, så skal der ske et eller andet.«

»Jeg siger ikke, at det nødvendigvis har været sådan hver eneste gang, men det var ikke godt i dag.«

»Man kan ikke smide geværet på den måde, som de gjorde i dag,« sagde Lars Jacobsen.

OB har meddelt, at sportschef Michael Hemmingsen skal styre tropperne i sæsonens sidste 11 kampe. Det betyder samtidig, at fynboerne har hyret et eksternt rekrutteringsteam – med Allan Gaarde i spidsen – til at finde klubbens næste cheftræner. Den historie kan du læse mere om her.