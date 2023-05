Det var 'uambitiøst' at gøre Jacob Neestrup til FCK-cheftræner efter fyringen af Jess Thorup.

Klubben burde have smidt Neestrup 'ned på akademiet', mens et helt nyt trænerhold skulle genoprette det kriseramte FCK-hold i september 2022.

Viaplay-kommentator Niels Christian Frederiksen sparkede hårdt til ledelsen i FCK, da klubben i efteråret smed chefen på porten og forfremmede assistent Neestrup.

»Han har også ansvaret for, at FCK ikke har spillet bedre, end de har gjort. For ellers har han siddet på guldet og ikke fortalt Jess Thorup, alt det han vidste, og hvordan de skulle spille,« lød svadaen dengang.

Otte måneder senere står FC København med både DM-guldmedaljerne om halsen og pokalen i armene, og nu kigger skadefro københavnere dybt i den sorte bog og driller Niels Christian Frederiksen på sociale medier.

Den rutinerede kommentator tager dog the double-drillerierne med ophøjet ro:

»Det skal de bare have lov til. Der har været drillerier længe – ikke mindst fra min egen søn, der står på Sektion 12. Det, synes jeg, er helt fint. Sådan er det at stikke næsen frem i min branche. Men de fleste burde gøre sig den ulejlighed at se på, hvad jeg egentlig sagde.«

Viaplay-kommentator Niels Christian Frederiksen må stå model til drillerier, efter FCKs mesterskab mandag blev sikret. Men han holder fast i de ord, han i september rettede mod ledelsen i mesterklubben. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Viaplay-kommentator Niels Christian Frederiksen må stå model til drillerier, efter FCKs mesterskab mandag blev sikret. Men han holder fast i de ord, han i september rettede mod ledelsen i mesterklubben. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ja, for nu tippede det til FCKs fordel – og så ser du lidt dum ud. Fortryder du, hvad du sagde?

»Nej. Fordi jeg stillede to præmisser op dengang. Det ene var, at jeg ikke synes, man kan ansætte en assistent, der er en stor del af en fiasko. Det gør man ikke ret mange steder med internationalt perspektiv. Han var en del af fiaskoen, og derfor syntes jeg – for at skabe et ordentligt arbejdsklima – at han skulle med ud.«

»Jeg sagde også, at Neestrup var et stort talent, og at man kunne sætte ham på FCKs akademi. Det blev taget meget negativt op, fordi de mente, jeg så det som en losseplads. Det er absolut ikke min holdning. Jeg mente, han skulle sidde en runde over og få chancen, når jobbet var der igen.«

»Den anden præmis var, at det var en uambitiøs ansættelse. Det var set i det perspektiv, at FCK normalt ansætter internationale profiler. Neestrup var uprøvet. Men jeg har aldrig udtalt mig om, at han var en dårlig træner. Og jeg har heller ikke sagt, at jeg ikke kunne se dem få succes. Nu har de vundet the double, og det er fantastisk flot.«

En af dine pointer var, at Neestrup over for Jess Thorup måtte have ‘siddet på guldet’, hvis han pludselig kom ind som cheftræner og kunne lave en paladsrevolution. Sad han så på det?

»Det her er ingen kritik af Neestrup, men kan da undre sig over, at det var sådan et 'quick fix'. Men det går nok mere på, at Jess Thorup ikke fik nok ud af det. Han bliver fyret, efter FCK har tabt seks ud af ti kampe i Superligaen. Så ja, Neestrup har jo siddet på guldet. Men jeg vil ikke påstå, at han ikke er kommet med alt det, han vidste, til Jess Thorup. Selvfølgelig har han gjort sit arbejde, og selvfølgelig har han ikke stukket en kniv i ryggen på ham.«

»Men det undrer mig da, at man kan lave så hurtigt et turnaround. Der må da være en intern debat om det i FCK: 'Hvad fanden der gik galt med Thorup?'. Men jeg må bare sige: 'Kæmpe respekt for det arbejde, Neestrup har lavet'. Det har været en svær, svær rolle, og hans taktiske evner har været fremragende. Særligt med 3-1-sejren i Brøndby, hvor de havde 100 karantæner og skader. Det er stærkt lavet – det vil jeg gerne anerkende.

