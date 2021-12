20-årige Mikkel Lassen har i denne sæson været udlejet til AC Horsens, men den aftale er nu lavet om.

Forsvarsspilleren skifter nu permanent til 1. divisionsklubben.

Det oplyser AGF på deres hjemmeside.

»Vi er godt besat på de pladser, som Mikkel Lassen spiller, så efter en helhedsvurdering er vi - sammen med spilleren - nået frem til, at det bedste for Mikkels udvikling som fodboldspiller er, at han fortsætter i AC Horsens, hvor han har vist sig flot frem her i efteråret,« siger sportschef i AGF, Stig Inge Bjørnebye og fortsætter.

»Et skifte giver rigtig god mening for alle parter og vi ønsker Mikkel alt det bedste og held og lykke i AC Horsens, og takker ham for en god tid her i AGF.«

Lassen bliv i vinter indlemmet i 3F Superliga-truppen, hvorefter han blev udlejet til Skive IK og senere AC Horsens. Han har dog fået tre optrædener for førsteholdet i AGF.

»Det har været et godt efterår for mig i AC Horsens og jeg er glad for, at det nu er blevet muligt, at jeg kan skifte permanent til klubben. Jeg er et sted i min karriere og udvikling som fodboldspiller, hvor jeg skal jagte spilletid, så jeg kan fortsætte min udvikling. Og her må jeg erkende, at mulighederne er bedre i AC Horsens end i AGF,« siger Mikkel Lassen.

Han siger derudover tak til trænere, ledere og holdkammerater for en god tid i AGF.

Mikkel Lassen er oprindeligt fra Odder IGF, hvorfra han kom til AGF allerede som U11-spiller. Han har fået 13 kampe for AC Horsens i denne sæson.