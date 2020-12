Randers vendte fredag 0-1 ved pausen til 3-1 mod Vejle og vandt dermed for fjerde kamp i træk i Superligaen.

Randers er flyvende i Superligaen og vandt fredag den fjerde kamp på stribe, da Vejle blev besejret med 3-1 på hjemmebane.

Kronjyderne var ellers fuldt fortjent bagud ved pausen, men efter en meget stærk anden halvleg blev vejlenserne sendt hjem med et nederlag, der i sidste ende sagtens kunne have været endnu større.

Udeholdet var ellers velspillende i første halvleg, men lige lidt hjalp det, da det blev til sjette kamp i træk uden sejr for oprykkerne.

Sejren sender Randers op på fjerdepladsen med 19 point for 12 kampe, mens Vejle hænger fast på tiendepladsen fem point efter.

Kampens første halvleg var absolut ikke noget chancehav, selv om Vejle til tider spillede flot og poleret fodbold.

Gæsterne kombinerede sig flere gange forbi Randers-spillerne, men blev først for alvor farlige i 33. minut, da anfører Jacob Schoop blev sendt mod baglinjen efter flot opspil.

Han fandt en fri Wahid Faghir i feltet, og den bare 17-årige angriber sendte en flad inderside mod fjerneste stolpe og sørgede for vejlensisk pauseføring på 1-0.

Pausen virkede til at have været god for Randers, som kom ud til halvlegen som forvandlet.

Først udlignede den sierraleonske angriber Al-Hadji Kamara efter to minutter af anden halvleg, da han flot afdriblede en Vejle-forsvarer og scorede for fjerde kamp i træk.

Udligningen gav Randers momentum, og på bare fire minutter midt i halvlegen lukkede kronjyderne kampen med to hurtige mål.

Først headede indskiftede Vito Hammershøy-Mistrati hjemmeholdet i front efter et hjørne, og kort efter lukkede midtbanemand Andre Rømer så til 3-1 fra 11-meterpletten.

/ritzau/