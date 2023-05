»Jeg tror, at jeg er den forkerte at spørge,« lød det fra FC Nordsjællands cheftræner, Johannes Hoff Thorup, efter afklapsningen mod Brøndby, der sendte guldet i favnen på FC København.

I vinterpausen havde FC Nordsjælland otte point ned til FC København i Superligaen, men mandag aften var den brutale konklusion, at hovedstadsholdet stjal guldet for andet år i træk.

Men omkring årsskiftet blev Flemming Pedersen erstattet af Johannes Hoff Thorup, og siden da har FC København gradvist ædt sig ind på Nordsjælland, indtil 1-5 ydmygelsen mod Brøndby, der blev det endelige dødsstød for Hoffs tropper.

»Jeg vil holde fast i, at denne her sæson ikke er kommet af et halvt år eller et år. Den er kommet af, at vi satte os ned sidste vinter,« lød det fra cheftræneren ved spørgsmålet om, hvorvidt skiftet til ham selv som træner har haft en betydning for tabet af mesterskabet.

Johannes Hoff Thorup var skuffet efter nederlaget til Brøndby. Her ses han med Ernest Nuamah. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Johannes Hoff Thorup var skuffet efter nederlaget til Brøndby. Her ses han med Ernest Nuamah. Foto: Liselotte Sabroe

Dengang drøftede man, hvordan træning skulle foregå, hvordan holdet skulle bygges op og med hvem – og det er altså det, der har båret frugt i denne sæson, mener han.

At hans tilgang som træner skulle have ændret det hele – i negativ retning – for FC Nordsjælland, køber han ikke ind på.

»Det er altid let at lave et nedslagspunkt og sige 'dér er Flemming der, og dér er der en anden. Flemming lå nummer ét, den anden lå ikke nummer ét',« lyder det fra Johannes Hoff Thorup.

»Jeg vil sige, at det er for let købt, hvis det skal være konklusionen. Selvfølgelig har det være et sværere forår for os end efteråret. Men det var også en del af vores samtaler i vinter, at det var vi godt klar over. Vi vidste godt, at det ville blive tæt, og det har det jo været.«

Oliver Villadsen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Oliver Villadsen. Foto: Liselotte Sabroe

B.T. spurgte også FC Nordsjælland-backen Oliver Villadsen om betydningen af trænerskiftet.

Han var mere end bare klar i spyttet.

»Det er svært for mig at forklare, hvorfor foråret bliver dårligere end efteråret. Vi møder bedre hold. Top-6, ved ikke om det er en årsag. Men det er noget, vores trænerstab nok skal drøfte efter sæsonen,« lød det fra Oliver Villadsen.

Føler du, at trænerskiftet ved årsskiftet gjorde en forskel?

»Overhovedet ikke. Det er noget, medier har brugt tid på, men med al respekt, det har ikke ændret sig overhovedet. Det er stadig de samme mennesker omkring holdet, selvom Flemming ikke er cheftræner mere. Han er lige så meget inde over det, og det samme med Hoff, dengang Flemming var cheftræner. Der er ikke noget, der har ændret sig.«

Kun resultaterne …

»Det har jo ikke noget med dem at gøre overhovedet. Det er selvfølgelig os spillere. Det er ikke noget, jeg kan vide overhovedet. Men det har ikke noget med trænerskiftet at gøre overhovedet.«