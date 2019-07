Hvis nogen skulle være i tvivl. Viktor Fischer var banens bedste spiller i kampen mellem FCK og AGF.

»Jeg var i spilhumør, og så gik det op i en højere enhed. Nogle gange er man i spilhumør, og så går det ikke op i en højere enhed alligevel. men det gjorde det lige i dag,« siger Viktor Fischer til B.T. kort efter kampen.

Med to fremragende assister og generelt flot spil satte Viktor Fischer for alvor sit præg på kampen.

Til 1-0 er det en millimeterpræcis stikning til Pierre Bengtsson, mens han forud for 2-0-målet sætter Alexander Munksgaard med en kanal, der fik FCK-fansene til at juble ved den langsomme gengivelse.

Viktor Fischer jubler efter målet til 2-0. Foto: Anders Kjærbye

»De var gode begge to. Nogle gange laver man en god aflevering, og så bliver den brændt. Så er det sådan, det er. I dag laver jeg to gode situationer, som bliver eksekveret at Pierre og Jonas. Det kan man ikke forvente hver gang.«

Ståle Solbakken pillede dog Fischer ud efter en god times spil på banen. Han er stadig lidt på skånekost efter en drilsk fodskade, men i dag var der ingen problemer med foden.

»Den del er rigtig vigtig for mig. Det er vigtigt for alle atleter at kunne stole på deres krop. Det kunne jeg i dag, og det forsøgte jeg også at vise. Jeg synes også, det lykkedes i nogle sekvenser.«

Det var dog ikke kun offensivt, Viktor Fischer bidrog for de forsvarende mestre.

Ved en situation i første halvleg var Guillermo Varela for passiv og endte med at lade AGF komme i en kontrasituation, hvor Fischer løber med tilbage. Og faktisk formår FCKs nummer syv at trække en offside på kanten af eget felt, der forhindrer en friløber.

»Jeg trækker den for sygt.«

Hvornår har du nogensinde trukket en offside?

»I aften! Det har jeg i aften. Hvad er datoen? 19. juli 2019. Dér trak jeg en offside. Den morede mig lige den situation. Det føltes faktisk rigtig godt. Men det kan aldrig føles som at lave et mål eller en assist. Det kan det sgu ikke. Jeg fatter ikke, de gider, de midterforsvarer.«