De kunne ånde lettet op i Brøndby-truppen, da sejren kom i hus mod Horsens i sidste runde af Superligaens grundspil.

»Selvfølgelig var det en stor forløsning. Vi vidste godt, hvad det var, vi gik ind til, og at vi havde alle muligheder for at skuffe os selv og en masse andre mennesker,« siger Martin Retov.

Brøndby vandt i 26. og sidste spillerunde 1-3 i Horsens, hvor det jyske hjemmehold bragte sig foran. Og sejren skulle vise sig at være vigtig.

For alle resultater gik imod Brøndby, hvis man ikke havde været på sejrskurs, og de tre point viste sig at være decideret nødvendige.

Brøndby sikrede sig top-6 ude mod Horsens foran et tomt udebaneafsnit. Foto: Claus Fisker

»Heldigvis leverede drengene en god præstation og viste god moral. Det er ikke let at komme bagud 1-0 derovre. Det gav også et eller andet på vej hjem i bussen, en eller anden forløsning og selvfølgelig også en lettelse over, at nu havde vi klaret den,« fortsætter Martin Retov.

Turbulente uger

Pladsen i top-6 og muligheden for at levere medaljer på Vestegnen endnu en gang kommer oven på en turbulent tid.

Manglende resultater og fyringen af Alexander Zorniger fyldte meget gennem flere uger, og for klubbens tyske midtbanespiller, Dominik Kaiser, fyldte det ekstra.

»Det har helt sikkert været en periode med mange op- og nedture. Det er aldrig godt, når en klub må fyre træneren. Det er altid svært for spillerne, specielt for mig, da jeg havde et specielt forhold til Alex. Men sådan er fodboldverdenen,« siger Kaiser.

Dominik Kaiser. Arkivfoto. Foto: Henning Bagger

Derfor var det vigtigt for ham og holdkammeraterne at få en succesoplevelse under vesten under Martin Retovs ledelse. Det kom med sejren i Horsens og pladsen i top-6.

»Det var det, vi gennem de seneste uger havde sat os for som minimum at opnå. Sejren gav os noget selvtillid. Vores mål er en tredjeplads nu, og vi er stadig med i pokalturneringen, så der er en masse spændende kampe foran os. Nu har vi i hvert fald chancen for at færdiggøre sæsonen på en god måde,« siger Dominik Kaiser.

Kan blive en skuffelse

Brøndby lagde ikke skjul på, at hvis man missede top-6, ville det være en enorm skuffelse.

Martin Retov lægger dog heller ikke skjul på, at det ikke er en badebillet resten af sæsonen. Han vil se resultater.

»Ender vi ikke som nummer tre i Superligaen, så vil det være en skuffelse for os. Vi er ambitiøse, og vi vil gerne ende i toppen. Det har vi gjort de sidste par år, var tæt på guldet sidste år, og det skal vi blive ved med.«

»Vi må ikke slække på vores placering eller tænke, at det her år er overstået. Vi skal gå benhårdt efter tredjepladsen, og så skal vi samtidigt bygge noget nyt op til næste år,« siger Martin Retov.

Skulle tredjepladsen misse, så kan succes i pokalturneringen redde lidt af sæsonen.

»Man bliver nødt til at differentiere de to ting. Det er klart, at kan man nå en pokalfinale for tredje år i træk, så vil det være en stor ting. Det kan på mange måder gøre sæsonen bedre,« mener Brøndby-træneren.

Vikarierende Brøndby-træner Martin Retov har ført Brøndby i top-6. Foto: Liselotte Sabroe

Helt åben bronzekamp

Bronzekampen er nemlig tæt. Fire hold ligger inden for seks point forud for de kommende 10 opgør i mesterskabsslutspillet.

Derfor er Martin Retov også klar over, at det bliver med kamp til stregen, når der skal spilles mod OB, Esbjerg og FC Nordsjælland - og ja, selvfølgelig også guldaspiranterne FC København og FC Midtjylland.

»Vi vil gerne vinde bronze, men vi respekterer fuldt ud, at der er fire hold med i kampen om det. I virkeligheden er det helt åbent. Alle har en fair chance for at gå efter bronzen, når der er så mange indbyrdes opgør, som der er. Det gør det jo bare endnu mere spændende her til slut,« siger Martin Retov.

Den vikarierende Brøndby-træner peger på den nuværende treer i Superligaen, OB, som favorit til at løbe med bronzen lige nu.

»Det synes jeg qua deres forspring. De har fire point mere end os, og det er bare meget på nuværende tidspunkt, når vi skal mødes så mange gange indbyrdes.«

»Derfor skal vi helst vinde kampene mod OB, hvis vi skal hente dem. Dernæst må vi så se, hvordan vi klarer os mod de andre. Men jeg er total optimistisk. Jeg synes, vi har haft en opadgående kurve i de fem kampe, jeg har stået i spidsen for holdet,« siger Martin Retov.

Og netop OB besøger Brøndby fredag aften. Indtil nu har Martin Retov set et Brøndby-hold, der godt kan finde vej til netmaskerne, men søger balancen i også at holde modstanderne fra scoringer.

»OB er et dygtigt hold på bolden, der kan straffe enhver, hvis ikke man finde den rette balance,« siger Retov.