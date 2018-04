Den nu tidligere assistenttræner i FC København Brian Priske skifter fra sommeren 2018 tilbage til rivalerne fra FC Midtjylland.

Det skriver den midtjyske fodboldklub på sin hjemmeside.

»Klubben passer perfekt til mig både som person og som træner med den faglighed, professionalisme samt tilgang til spillet, der er. Vi er et godt match, og jeg er både glad og stolt over, at man i Midtjylland fortsat kan se, at jeg passer rigtig godt ind i klubben og klubbens DNA,« siger Brian Priske til klubbens hjemmeside.

Dermed vender den 40-årige træner tilbage til den klub, som han var assistenttræner for fra 2011 til 2016. Det var blandt andet her, at han i samarbejde med daværende cheftræner Glen Riddersholm var med til at vinde det danske mesterskab i 2014/2015-sæsonen. Nu skal han så være Jess Thorups højre hånd.

»Jeg er meget begejstret for, at man kan hente en kapacitet som Priske ind, der har erfaring fra øverste hylde både som spiller og træner. Fra min stol er det et fantastisk stærkt team, jeg bringer sammen til trods for, vi må vinke farvel til Lars (Lars Knudsen, red.). Jeg glæder mig meget til gensynet, for vi havde et fantastisk samarbejde,« siger cheftræner Jess Thorup.

Det var uenigheder mellem FC København-træner, Ståle Solbakken, og Brian Priske, der betød, at assistentræneren med øjeblikkelig virkning forlad den københavnske klub tilbage i efteråret sidste år.

Efterfølgende er det kommet frem, at Brian Priske skal agere scout for det danske fodboldlandshold op mod den kommende VM-slutrunde i Rusland til sommer. Og på den anden side af sommerferien vil han så igen være at finde i Herning.

Og det er noget, der også glæder midtjydernes sportschef, der byder ham velkommen hjem.

»Vi er rigtig glade for, at Brian har valgt at komme tilbage til FC Midtjylland. Han er en klubmand, der har prøvet sig selv af, og han kommer tilbage med endnu større erfaring, som han kan bibringe vores miljø. Vi kender Brian som en fantastisk og givende person, og vi glæder os helt vildt til, at han bliver en del af teamet igen,« fortæller sportschef Svend Graversen.

Brian Priske afløser Lars Knudsen, der overtaget jobbet som træner for U18- og U20-landsholdet.

