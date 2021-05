'Keep attacking'-tavlen fra Niels Frederiksen er blevet et ikonisk Superliga-øjeblik og kommet til udlandet.

Brøndby-trænerens hvide tavle findes overalt på det sociale medie Twitter, hvor flere personer gør grin med episoden i såkaldte 'memes'.

I udlandet har Daily Star lavet en hel artikel om tavlen, mens Mirror Football, ESPN og James Dart fra The Guardian har delt episoden på Twitter.

Photoshop er blevet brugt hyppigt i diverse kommentarfelter, og B.T. har samlet et udpluk af de bedste. Du kan se dem herunder:

#sldk #biffcm pic.twitter.com/Ve3EPVFirr — Andrew S. R. Antonsen (@Drew_aka_drew) May 9, 2021

pic.twitter.com/YR2vBcQEWe — Colm (@ColmC91) May 9, 2021

Niels Frederiksen forklarede efter kampen til TV3 Sport, hvorfor han valgte at tage den noget alternative metode i brug ved stillingen 2-1.

»Tilskuerne larmede helt vildt. Det var svært for mig at få kontakt med spillerne på banen. Nu må jeg sgu gøre noget andet, tænkte jeg, så gjorde jeg det sådan her.«

I første omgang holdt Brøndby-træneren tavlen over hovedet, hvorefter han satte den på græsset, så ingen spillere missede budskabet: 'Bliv ved med at angribe'.

Twitter er dog ligeglade med, hvad meningen bag tavle-stuntet var. Her handler det kun om, hvor meget sjov man kan få ud af det.

pic.twitter.com/IQ2aSgnNbl — Brian Frisch (@teltploek) May 9, 2021

Til alle dem, som sidder med salte tårer - NF har et budskab til jer:#sldk #BIFFCMpic.twitter.com/6dVCI8TJrt — Rasmus L. Augustesen (@RLAugustesen) May 10, 2021

Om det var tavlens fortjeneste eller ej, skal være usagt, men Brøndby trådte tilbage i mesterskabskampen søndag aften med en sejr på 3-1.

Og Brøndbys sigtekorn er da også rettet mod førstepladsen nu. Det sagde Niels Frederiksen til B.T. efter den vigtige sejr.

»Jeg vil starte med at konkludere, at vi har opfyldt vores sæsonmålsætning. Nu er vi 100 procent sikre på at blive nummer tre. Det er udmærket. Det er da et sted at starte. Så er vi også ambitiøse. Vi vil jagte alt det, vi overhovedet kan – selvfølgelig nummer et, men hvis vi ikke kan det, så nummer to. Det er fuldstændig lige, og FC Midtjylland er stadig favoritter. Det må vi konkludere, eftersom de stadig fører med et point.«