Williams Kvists kaffekop og attitude, rungende stilhed fra FCK-ledelsen efter Ståle Solbakkens store interview og kritik af bestyrelsesformand Bo Rygaard efter præsentationen af Jess Thorup.

Stormen omkring FC København har i den seneste måned handlet om klubbens kommunikation – eller mangel på samme.

»Andre må vurdere, om vores kommunikation har været god nok.«

Sådan siger kommunikationschef i FC København Jes Mortensen om udmeldingerne fra hovedstadsklubben, efter Ståle Solbakken 10. oktober blev fyret.

Bestyrelsesformand i FC København, Bo Rygaard.

Det er ellers ikke kommunikative hjerner, der mangler i eller omkring FC København.

Michael Ulveman, den tidligere spindoktor for blandt andre Anders Fogh Rasmussen, som i dag er administrerende direktør i firmaet 'Ulveman & Børsting', er tilknyttet klubben til blandt andet at hjælpe med krisehåndtering.

På firmaets hjemmeside bryster Ulveman sig af at have 'solid erfaring med strategisk og kriseorienteret kommunikation'.

»Det er korrekt, at Michael Ulveman er tilknyttet som ekstern konsulent hos os. Det har han været de sidste små 10 år, og vi bruger ham som sparringspartner med jævne mellemrum. Men alt, der bliver kommunikeret ud, er min og mine chefers beslutning.«

»Der, hvor han primært bidrager, er omkring det forretningsmæssige aspekt i forhold til blandt andet regnskaber,« forklarer kommunikationschef Jes Mortensen og fortsætter:

»Og så kan jeg bruge ham som sparringspartner, hvis jeg har brug for at vende noget med én, som ikke er følelsesmæssigt involveret i det, og hvor jeg måske har brug for en objektiv vurdering af noget.«

Hvilken rolle har han haft de seneste små syv uger, efter Ståle Solbakken blev fyret?

»De seneste uger har han haft den samme rolle, som han altid har haft, hvor vi kan bruge ham som sparringspartner, hvis vi har noget, vi vil vende, og det har vi været glade for.«

Michael Ulveman, adm. direktør og partner hos Ulveman & Børsting og tidligere særlig rådgiver for statsminister Anders Fogh Rasmussen.

Det var netop den kriseramte storklubs kommunikation, der fik Ståle Solbakken til søndag at stille op til interview i 'Onside'.

I tiden efter fyringen har både bestyrelsesformand Bo Rygaard og bestyrelsesmedlem William Kvist kommenteret på årsagerne til nordmandens afgang, og lige præcis deres udtalelser var årsagen til, at Ståle Solbakken søndag aften svarede igen.

Det var nemlig slet ikke planen, at han skulle sidde i interviewstolen i 'Onside'.

»Men jeg føler, der er sket en del i tiden efterfølgende. Vi havde en aftale om, at vi ikke skulle snakke så meget om det bagefter, men jeg føler, at den aftale er blevet brudt af den anden part,« lød det fra nordmanden.

Med andre ord blev ordene fra både Bo Rygaard og William Kvist for meget for Solbakken. Eksempelvis sagde Bo Rygaard følgende i forbindelse med ansættelsen af Jess Thorup:

»Når man er leder af en organisation, så er de menneskelige egenskaber usandsynlige væsentlige. Og det skal også ses op imod, at vi har oplevet, at vi måske har haft udfordringer med at få spillerne til at fungere som et kollektiv. Vi har også haft en del folk fra udlandet, der skal integreres.«

Det skabte også virak blandt fans og eksperter, da William Kvist med en kæk københavner-attitude og en meget omtalt kaffekop fik en skæv debut som midlertidig sportslig leder i et tv-interview.

Dermed er det i sidste ende også FCK's kommunikationsstrategi, der nu har bragt klubben i en situation fyldt med larm og ballade.

FC København har indtil videre holdt sig fra at kommentere yderligere på den kritik, som Ståle Solbakken kom med søndag. I pressemeddelelsen skriver de ellers, at der er udtalelser, de er uenige i eller ikke genkender, men kommer ikke nærmere ind på, hvad de henviser til.

Den beslutning sker med begrundelsen om, at de »ikke ønsker at bidrage til mudderkastning«.