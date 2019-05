Titlerne og tallene taler deres tydelige sprog: FC Midtjylland har givet Brøndby IF baghjul.

Siden de blå-gules sidste mesterskab i 2005 har FCM generelt set været stærkere end Brøndby IF i Superligaen, og særligt inden for de sidste fem år har midtjyderne spillet sig ind som det varmeste bud på en udfordrer til FC Københavns trone.

De to guldmedaljer, som FC Midtjylland har erobret i 2015 og i 2018, springer i øjnene og understreger dette. Brøndby IF har faktisk kun en gang i de sidste 14 år for alvor været tæt på guldet. Det var i sidste sæson, hvor DM-pokalen som bekendt havnede i FCM's pokalskab.

Det er kun i pokalturneringen, at Brøndby IF har vist sig stærkere end FCM siden 2005, mens midtjyderne også har bedre europæiske resultater. Se tallene herunder.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Titler: Ingen guldmedaljer, tre sølvmedaljer, fire bronzemedaljer, to pokaltitler (tre finaler)

Slutplaceringer fra 2006 til 2018: 2, 6, 8, 3, 3, 3, 9, 9, 4, 3, 4, 2, 2, 5 (i denne sæson er BIF 25 point efter FCM)

Pointsnit i Superligaen: 1,6 point pr. kamp

Europa: En gang gruppespil (Uefa Cup, 2006)

Titler: To guldmedaljer, to sølvmedaljer, tre bronzemedaljer, ingen pokaltitler (to finaler)

Slutplaceringer fra 2006 til 2018: 7, 2, 2, 4, 6, 4, 3, 6, 3, 1, 3, 4, 1, 2 (i denne sæson er FCM 25 point foran BIF)

Pointsnit i Superligaen: 1,74 point pr. kamp

Europa: En gang gruppespil (Europa League, 2016)