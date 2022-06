Lyt til artiklen

Som far, så søn.

15-årige Richard Helvegs far er en af de sidste 20 års største danske fodboldstjerner, og nu har det fynske stortalent taget de første store skridt til at gå i fodsporene på sin far, Thomas Helveg.

En glad Richard Helveg har netop skrevet under på en ny treårig kontrakt med 'Striwerne', hvor hans far slog igennem på førsteholdet omtrent dengang Berlinmuren faldt.

»Det har været en drøm at kunne skrive kontrakt, og jeg har også arbejdet hårdt for det, så nu hvor det endelig giver pote, så er jeg selvfølgelig glad. OB betyder meget for mig, nu hvor min far har spillet her, og det gør det lidt specielt at tage de første skridt i hans fodspor. Jeg har været meget på stadion og været meget omkring Superligaen og nogle af spillerne, så det betyder meget, at jeg nu selv bærer OB-trøjen,« siger Richard Helveg til OBs hjemmeside.

Efter gennembruddet i OB udviklede Thomas Helveg sig til en af nyere tids største landsholdsspillere med 108 kampe for Danmark og fem sæsoner i selveste AC Milan som højdepunktet i en lang klubkarriere.

Nu håber og drømmer Richard Helveg om at kunne gøre noget lignende med sin nystartede fodboldkarriere.

Første skridt er taget, og i Odense har man da også store forventninger til legende-sønnen, som har spillet i Superligaklubben, siden han var U10-spiller.

»Richard er en sindssygt dedikeret spiller, som arbejder hårdt, træner godt og er kommunikativt stærk. Han er teknisk stærk, og i forhold til indlægsspillet har han en fantastisk fod, når han kommer i fart,« siger Tonny Hermansen, Akademichef i OB:

»Han har udviklet sig rigtig meget her i det seneste år - især på det defensive spil - og der er ikke nogen tvivl om, at det her er en spiller, som jeg tror, kan nå rigtig, rigtig langt. Han har alle forudsætningerne for det, så det er en, vi forventer os rigtig meget af.«

Richard Helveg er også landsholdsaktuel, og har netop været til U15-landsholdssamling i Vildbjerg.