FC København gæster AC Horsens i aften på Casa Arena i Horsens.

De to klubber mødte hinanden for seks dage siden, hvor FCK slog jyderne med 4-1 på hjemmebane. Nu mødes de igen i en vigtig medaljekamp, hvor FC København har hårdt brug for tre point, hvis de vil overhale FC Nordsjælland på tredjepladsen og bevare håbet om en bronzemedalje.