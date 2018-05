Skæbnens time er - måske - kommet! Det er tid til den absolutte slutspurt i Superligaen, og her på bt.dk kan du hele aftenen følge de vilde dramaer i Parken og i Horsens.

Klokken 18.00 tager FC København imod FC Midtjylland. Og klokken 20.00 går Brøndby på banen på Casa Arena. Behøver vi at fortælle, at FC Midtjylland og Brøndby begge har 79 point med to runder igen? Der er lagt op til drama i verdensklasse.