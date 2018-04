Så er det sidste kamp i 27. runde af Superligaen.

Og i aften gælder det så kampen i mesterskabsspillet mellem AC Horsens og FC Midtjylland, hvor udeholdet tvingende har brug for en sejr for at kunne holde trit med førerholdet fra Brøndby.

Se, hvem der trækker det længste strå på CASA Arena i LIVE-bloggen her: