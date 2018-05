Noah Emmanuel Jean Holm. Det kunne være navnet på en dansk U17-landsholdsspiller, der lørdag eftermiddag løb på banen mod Bosnien ved europamesterskaberne i England, men det sker ikke.

I stedet har stortalentet fra RB Leipzig åbnet sit U17-EM, da Norge fredag eftermiddag mødte Portugal. Den 16-årige angriber er ellers søn af AGF-træner David Nielsen og har også dansk mor, og Noah Emmanuel Jean Holm er sågar født i Danmark, men som udviklingen er nu, ser dansk landsholdsfodbold langt efter et af de helt store talenter, der før denne sæson skiftede til RB Leipzig og indtil videre har scoret 14 mål i 22 kampe for klubben, der topper sin række i U17-regionalligaen.

For da David Nielsen som aktiv skiftede til Tippeligaen mod slutningen af sin karriere, hev han selvfølgelig sin familie med til det norske, og her udviklede Noah Emmanuel Jean Holm sig eksplosivt i Strømsgodset, hvor han blev den yngste i klubbens historie til at få en professionel kontrakt. Siden er David Nielsen søn blevet hængende i det norske og fået statsborgerskab dér, da det norske fodboldforbund og ikke DBU blev interesseret i hans kvaliteter.

»Han har kæmpet sig op som ulandsholdspiller, siden han var 12 år gennem diverse udtagelser til regionshold. Og det er en vigtig del af en spillers udvikling i de tidlige ungdomsår, at du kæmper for at komme på landsholdet. At du ikke ’bare’ bliver valgt ud til at starte med som ungdomsspiller. Hans seneste drøm var, at han skulle komme med på et regionshold, og han arbejdede sig hårdt så op gennem hele det norske system indtil en dag, hvor han var med på ulandsholdet. Det er vigtigt, og jeg havde og har ikke lyst til, at min søn skulle på det danske landshold, fordi hans far ringer til DBU og siger ’min søn er altså god til at spille fodbold’. Han skal udtages til et landshold på de rigtige præmisser, og det er derfor, at han i dag er han norsk statsborger,« siger David Nielsen.

Så hvis DBU skulle have haft ham, måtte de bare selv have opdaget ham?

»Det siger jeg ikke. Jeg siger, at jeg ikke ringer til DBU for at få ham på det danske landshold. Så når han kommer ind i det norske system, så er det der, han spiller. Desuden har han boet i Norge, siden han var syv år.«

David Nielsen forklarer, at han har været i dialog med DBU om sin søn. Foto: Henning Bagger David Nielsen forklarer, at han har været i dialog med DBU om sin søn. Foto: Henning Bagger

Hvilken dialog har I haft med DBU om ham?

»Jeg har snakket med DBU. Det er meget simpelt. Nu spiller Noah for det norske landshold, og de har gjort et kæmpe stykke arbejde for at udvikle ham. Han har haft en rigtig fin udvikling der. Det handler om fodbold. Hvis han en dag bliver god nok til at spille på et A-landshold, så kan det være, at han skal bestemme sig for, om han vil spille for Danmark eller Norge. Men han er kun 16 år gammel, og han spiller for det hold, som han er med til at gøre godt. Norge har også investeret meget i ham, og de norske ungdomshold er sindssygt gode. De er også kvalificeret til U19-EM, så det er helt simpelt.«

Hvad har jeres dialog med Danmarks U17-landstræner Michael ’Mex’ Pedersen (dansk U17-landstræner) været?

»De kender situationen. Jeg har talt med ’Mex’. Jeg har informeret ham om, at han nu spiller for det norske landshold, og det er sådan, det er. Jeg har haft en fin dialog med DBU, og der er ingen dramatik i det her. Jeg har intet at udsætte på DBU.«

Hvor involveret har du været i, at Noah har valgt at spille for Norge?

»Det handler slet ikke om, hvor man hører til, eller hvilket tilhørsforhold han har. Han startede på deres U15-landshold, og det kæmpede han for at komme med på. Det handler om at udvikle sig. Hvis han en dag bliver god nok til at spille A-landshold, kan man tage diskussionen, om han vil spille for Danmark eller Norge. Ungdomslandsholdsfodbold er en utrolig vigtig del af en spillers udvikling, det er det, det her handler om.«

Men hvor føler han sig mest tilknyttet til?

»Selvfølgelig føler han sig mest tilknyttet til det norske samfund, fordi han har boet der, siden han var syv år. Han har gået i skole dér og taget en uddannelse dér og har norske venner. At han så på et tidspunkt har mulighed for at skifte, det må han selv tage stilling til, hvis det en dag bliver aktuelt,« afslutter David Nielsen om sin søn, der i RB Leipzig ud over sine mange mål er den yngste, der har spillet Youth League for klubben.

BT har talt med DBUs talentchef, Flemming Berg, for at høre, hvad man har af tanker om Noah Emmanuel Jean Holm, men han kørte bil og havde ikke tid til et interview og har derfor bedt om at få spørgsmål sendt på mail. De spørgsmål er sendt til ham, og BT vil bringe svarene hurtigst muligt.