Fodboldklubben Viborg FF vil søndag mindes Søren Pape Poulsen inden kampstart.

Inden superligakampen mellem Viborg FF og Randers FC skydes i gang søndag, vil Viborg mindes Søren Pape Poulsen.

Det oplyser klubben til fodboldmediet Tipsbladet.

Inden kampstart vil holdet mindes politikeren, der var bosat i Viborg og var borgmester i byen fra 2010 til 2014 med et minuts klapsalver.

- Vi mindes Søren Pape Poulsen i morgen (søndag red.) før kampstart med et minuts klapsalver for hans store engagement her i Viborg, lyder det fra klubben til mediet.

Søren Pape Poulsen gik bort lørdag, efter at han dagen forinden blev ramt af en hjerneblødning. Han blev 52 år.

På det sociale medie X mindes fodboldklubben fra Viborg også den konservative politiker.

- Det er alt, alt for tidligt. Hvil i fred, Søren Pape Poulsen, skriver klubben efterfulgt af to hjerter i klubbens farver, hvid og grøn.

/ritzau/