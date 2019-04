Sagerne om homofobiske tilråb fortsætter.

Fodboldens Disciplinærinstans har valgt at se nærmere på to episoder om homofobiske tilråb i Superligaen.

Det skriver DBU på sin hjemmeside.

Instansen har valgt at tage sagerne op af egen drift. Pan Idræt, der arbejder med at kæmpe mod homofobi, havde forinden anmeldt den første af de to sager og havde planlagt også at anmelde den anden sag.

Det drejer sig om to forskellige episoder.

Søndag kom FCK-spilleren Viktor Fischer i fokus, da han efter kampen mod OB brokkede sig over, at OB-fans undervejs i kampen var kommet med homofobiske tilråb mod ham.

Mandag aften var der igen tilråb, da Brøndby mødte FC Nordsjælland i Farum. Efter kampen sang en gruppe Brøndby-fans sangen "Fischer, han er gay", hvilket oversat til dansk betyder, "Fischer, han er bøsse".

Det er blevet opsnappet af TV3's kameraer efter opgøret i Farum.

Både Brøndby og OB har efterfølgende taget afstand fra episoderne, ligesom både Dansk Boldspil-Union (DBU), Spillerforeningen og Divisionsforeningen finder tilråbene uacceptable.

DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, har tidligere udtalt, at forbundet gerne så, at sagen blev fulgt op.

»Jeg håber, at der er nogen, der anmelder det, eller at disciplinærinstansen selv tager det op, så der kan blive fulgt op, og at det her kan få nogle konsekvenser,« sagde Jakob Høyer mandag.

Brøndby Support har også taget afstand fra hændelsen, der involverede Brøndby-tilhængerne.

»Lad os slå fast med det samme; Det er uacceptabelt, pinligt og over grænsen for, hvad der bør accepteres til fodbold i 2019. Det er homofobisk, ligesom det er racistisk at lave abelyde efter mørke spillere,« skriver Brøndby Support på sin hjemmeside.