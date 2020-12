FC Københavns cheftræner, Jess Thorup, har lidt usædvanligt stået i spidsen for hele tre mandskaber i denne sæson.

Først var han i Gent, så i Genk og endelig altså i FCK, og nu fortæller præsident i førstnævnte klub, at han fortryder fyringen af danskeren.

»Jeg kan sige, at jeg i de her seks måneder er blevet fem år ældre. I foråret spillede vi det bedste spil i Belgien, vi var på andenpladsen, og vi fortjente at eliminere AS Roma,« siger den 73-årige klubpræsident Ivan De Witte til RTBF.

Jess Thorup blev fyret i august. Trods en pokalfinale, sølvmedaljer og en plads i Europa Leagues 1/16-finaler var to nederlag i den nye sæson for meget for ledelsen i Gent.

Danskeren var ellers afholdt af både truppen og fans, men snoren fra bestyrelsen var ekstraordinært kort.

»Vi ønskede at tage et skridt fremad, og der skulle vi udvikle os defensivt. Men timingen for Thorups fyring var dårlig, og det tager jeg det fulde ansvar for,« siger Ivan De Witte og fortsætter:

»Jeg havde også en forkert vurdering af, hvor stærk en relation danskeren havde med sine spillere og fans. Det kom som en bombe. Jeg handlede ikke i panik, men på en måde var det for følelsesladet. Som en erfaren psykolog lavede jeg en alvorlig fejl,« forklarer han.

I samme interview tilføjer han også, at ansættelsen af Jess Thorups afløser i Gent, Laszlo Bölöni, var en fejl.

Han holdt under en måned.

Her kort før vinterpausen i Belgien ligger Gent i midten af tabellen, mens det mandskab, Jess Thorup selv forlod, Genk, blander sig i toppen af rækken.

Den belgiske liga går på juleferie 27. december og starter op igen 9. januar.