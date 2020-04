Nicklas Bendtner har en drøm - om at blive træner. Den virker dog ret usandsynligt, at den drøm kommer i opfyldelse.

Sådan lyder panelets dom i denne uges 'Fodbold FM', hvor fodboldens bad boys, herunder Bendtner, er til debat. Hør udsendelsen herover.

»Jeg kan ikke se for mig, at her kommer en kommende manager. Jeg kan godt se, at han har haft nogle store trænere, Arsène Wenger og Morten Olsen, og at han har prøvet mange ting. Men han slår mig ikke som en leder på en fodboldbane,« siger Michel W. Davidsen, B.T. fodboldredaktør.

Han bakkes op af Ken Ilsø, som selv er tidligere professionel fodboldspiller med et ry for at være 'en skæv type', der skilte sig ud fra mængden.

»Jeg ser ham mere som en kommende tv-ekspert. Det er jo ikke meget, vi har hørt fra ham om hans kunnen rent fagligt, så det kan være, at han skal starte der,« supplerer Ken Ilsø.

Afsættet for debatten i B.T.s fodboldpodcast om de kontroversielle fodboldstjerner er Nicklas Bendtners og hans angriberkollega Nicki Billes optræden i hver sit reality-tv-program, som følger de to skandaleombruste topangribere.

Nicklas Bendtner siger i programmet 'Bendtner og Philine', som vises på Dplay, at han drømmer om en fremtid som træner. Et fag, som han selv mener, at han ville være 'dygtig til'.

