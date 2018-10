Én af årsagerne til, at den kommende sportsdirektør i Brøndby IF, Ebbe Sand, og familien for fire år siden flyttede til Dubai, var, at sønnen, Mikkel, som i dag er 18 år, ikke kunne tåle det danske miljø.

Han var nemlig allergisk over for skimmelsvamp og de skimmelsporer, der findes i Danmark.

Derfor flyttede Ebbe Sand med sin familie til Dubai, hvor den pensionerede fodboldspiller har været manden bag et sportsanlæg, hvis mål har været at styrke turismen og få flere lokale til at interessere sig for sport. Men nu, fire år senere, er sønnen rask, og familien flytter derfor med retur, når Ebbe Sand starter op i Brøndby IF. Det fortæller Ebbe Sand i et interview til Brøndby IF's hjemmeside.

»Min søn Mikkel har det fremragende og har haft det, siden vi flyttede til Dubai, så det har været det hele værd,« fortæller Ebbe Sand og fortsætter:

Ebbe Sand havde sin storhedstid i tyske Schalke 04. Her ses han sammen med sin søn, Mikkel, i 2006. Foto: INA FASSBENDER

»Han har i dag ingen problemer med sin skimmelsvampeallergi og færdiggør skolen til sommer, hvorefter han vil læse videre på universitet i Florida.«

Mens den ene søn altså fortsætter i USA, vil Ebbe Sands kone, Trine, og yngste søn, Lasse, slå sig ned i Danmark fra april næste år og fremover. Sidstnævnte vil efterfølgende studere på CIS i København.

Ebbe Sand fortæller også, at han har oplevet en stor familiær opbakning omkring sit valg, hvilket har betydet meget for den pensionerede fodboldspiller.

»Nu glæder vi os til at blive en integreret del af Brøndby igen,« lyder det fra Ebbe Sand, som refererer til perioden fra 1992 til 1999, hvor Ebbe Sand tørnede ud for de gule og blå på Vestegnen.

Selvom Ebbe Sand og familien forlader Dubai, vil byen altid have en særlig plads for Sand-familien i fremtiden.

»Han (sønnen Mikkel, red.) er sund og rask, så vi vil altid tænke tilbage på Dubai, som virkelig hjalp os som familie og løste et meget langt sygdomsforløb.«

Ebbe Sand bliver sportsdirektør i Brøndby IF og overtager dermed posten fra Troels Bech, der selv har opsagt sin stilling.

Ebbe Sand starter hos Brøndby IF den 1. januar.