Mathias 'Zanka' Jørgensen kommer igen til at stille op til interview med TV3 Sport, efter han i søndags ellers valgte at boykotte dem efter et heftigt skænderi med en af kanalens reportere.

Og selv om stridsøksen nu virker til at være begravet, så er det fortsat et emne, der er til diskussion.

For var det en overreaktion af FCK-stjernen, eller var det nærmere spørgsmålene fra reporteren, der ikke sad i skabet?

Det – og meget andet – blev diskuteret i denne uges afsnit af B.T.s podcast 'Q&CO', hvor Henrik Qvortrup er vært.

Her var den mangeårige fodboldkommentator Flemming Toft blandt gæsterne i studiet, og han hæfter sig især ved, at Mathias 'Zanka' Jørgensen i det meget omtalte interview valgte at udvandre midt i det hele.

»Jeg synes faktisk, det er det, der er det mest centrale i det her (at 'Zanka' udvandrer, red.). Det er ikke så meget, at 'Zanka' ikke vil snakke med en given journalist, det er det med, at han udvandrer midt i et interview,« siger Toft og fortsætter:

»Det er altså forholdsvis sjældent, at det sker, og det er måske det, der er værd at lægge mærke til i hele den her sag. Forhåbentlig – set fra Zankas side – så er det mere frustration end arrogance. Det vil jeg da håbe, men det er meget sjældent, at de vender ryggen til det hele.«

Kommentatoren mener samtidig, at den 30-årige FC København-spiller burde have ageret anderledes – specielt set i lyset af den rolle, han besidder i hovedstadsklubben.

»Det er heller ikke pænt. Han kommer fra en position, som gør, at han skal være den, der går lidt forrest. Ikke kun på banen, men så sandelig også uden for. Han er anfører i den ene kamp og viceanfører i den anden. Han har en stor rolle at spille i FCK, og det har han altså også i FCK udadtil, hvor han selvfølgelig skal stå der,« mener Flemming Toft.

Hele sagen opstod for flere uger tilbage, da 'Zanka' blev interviewet i pausen af opgøret mellem FCK og Randers.

Her blev han spurgt, om han var 'rystet', og det resulterede på rekordtid i et skænderi, som ved en fejl blev sendt live på skærmen til seerne på Nents Ultra HD-kanal.

Ugen efter kom der så et yderligere lag til sagen, da 'Zanka' nægtede at lade sig interviewe af en anden TV3-reporter efter københavnernes kamp mod Sønderjyske.

»Nej, det der, det gør jeg ikke. Jeg snakker ikke med dem, før han ringer og siger undskyld!« lød det vredt fra Mathias 'Zanka' Jørgensen.

Nu er boykotten dog et overstået kapitel.

Det gjorde FC Københavns kommunikationschef, Jes Mortensen, klart i dagens afsnit af 'Q&CO', hvor Kim Mikkelsen, der er sportschef hos Superliga-rettighedshaveren Nent, også gav sit syn på sagen.

TV3 Sports Champions League-vært, Peter Grønborg, var dagens medvært i studiet, hvor der udover 'Zanka'-sagen også blev diskuteret et helt særligt opkald fra Justitsministeret.