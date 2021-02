Kan man uge ind og uge ud vurdere, kommentere og analysere sin egen svigersøn og hans præstationer på direkte tv – og stadig være fuldstændig objektiv?

Ifølge Discovery Networks er svaret et klokkeklart ja. Det vender vi tilbage til.

Spørgsmålet har nemlig rejst sig, efter Superliga-ekspert på Discoverys kanaler, EM-helten Flemming Povlsen, har passet sit job i studiet og i kommentatorboksen, mens hans svigersøn Mustapha Bundu er tørnet ud i FC København-trøjen – som en af de spillere, Povlsen skal vurdere.

FCKs nye offensivspiller skiftede for nylig til Jess Thorups mandskab på en lejeaftale fra Anderlecht, og dermed fik Flemming Povlsens sin svigersøn tilbage til Danmark. Bundu har i cirka tre år dannet par med den tidligere landsholdsspillers datter, Anne Søgaard Povlsen.

23-årige Mustapha Bundu (tv.) og Jonas Wind under superligakampen mellem AC Horsens og FC København. Foto: Bo Amstrup Vis mere 23-årige Mustapha Bundu (tv.) og Jonas Wind under superligakampen mellem AC Horsens og FC København. Foto: Bo Amstrup

B.T. har gennem en uge forsøgt at få Flemming Povlsens syn på situationen, men den 54-årige ekspert er ikke vendt tilbage på talrige henvendelser.

Povlsen var alene i sidste uge ekspert på svigersønnens kampe to gange, og det ligner en tilbagevendende begivenhed, da mange af FC Københavns kampe sendes på Discoverys kanaler.

I weekenden ramte debatten så også Twitter, hvor flere brugere i forbindelse med opgøret mellem AC Horsens og FC København stillede spørgsmålstegn ved, om Flemming Povlsen kan være 100 procent objektiv i forhold til sin svigersøns præstationer.

'Flemming Povlsen er tydeligvis ikke særligt imponeret over FCKs udesejr i Aalborg. Det var trods alt mod et bundhold. Til gengæld har han været yderst imponeret over Bundu i dag … altså svigersønnen. Din mening er officielt ligegyldig, Flemming!' skriver brugeren Jesper Simoni eksempelvis.

En af EM-heltene fra 1992, Flemming Povlsen, har Bundu som svigersøn. Foto: Jens Nørgaard Vis mere En af EM-heltene fra 1992, Flemming Povlsen, har Bundu som svigersøn. Foto: Jens Nørgaard

Han får opbakning i kommentarfeltet, hvor flere kalder det utroværdigt og mærkeligt.

Men den opfattelse deler Head of Sport hos Discovery Networks Denmark, Søren Klæstrup, ikke.

Tv-kanalens sportsdirektør ønsker ikke at deltage i et interview, men i et mailsvar til B.T. skriver han:

»Flemming har været en del af fodboldbranchen hele sit liv, og han står for fairness og ordentlighed i kombination med knivskarp analyse. Den del har ikke pludselig ændret sig, og jeg ser ham som uangribelig.«

Mustapha Bundu har tidligere tørnet ud for AGF, inden han sidste år røg til belgiske Anderlecht. Foto: Henning Bagger Vis mere Mustapha Bundu har tidligere tørnet ud for AGF, inden han sidste år røg til belgiske Anderlecht. Foto: Henning Bagger

»Jeg anerkender spørgsmålet, men jeg må samtidig slå helt fast, at jeg har 120 procent tillid til Flemmings evne til at behandle Mustapha Bundu både fair og kritisk, præcis som det er tilfældet med alle andre fodboldspillere, han kommenterer på.«

Søren Klæstrup mener derfor ikke, at der er noget at komme efter.

»Vi er pragmatiske, ligesom vi også er selvkritiske og lydhøre over for betragtninger udefra. I dette tilfælde er der efter min mening dog intet at komme efter, hvilket bekræftes, når man reelt dykker ned i kommenteringen og lytter ordentlig efter.«

Flemming Povlsen kommenterede i onsdags FC Københavns kamp i Aalborg, hvor han var flankeret af studieværten Mette Cornelius, som er gift med FC Københavns kommunikationschef, Jes Mortensen.

B.T. ville gerne have haft svar på, om der hos Discovery findes en grænse for, hvor nære relationer eksperter og værter kan have til spillere og klubber, men det har kanalens sportsdirektør ikke svaret på.