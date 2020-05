FC Nordsjællands træner, Flemming Pedersen, har været i topfodbold i mange år og nyder stor respekt blandt sit fagfolk.

Så når han siger, at han aldrig har set noget lignende, må det virkelig være godt.

Fredag aften sendte han store roser efter sit kun 18-årige stortalent Kamal-Deen Sulemana, der lavede et sandt pragtmål, hvor teenageren drev gæk med flere Silkeborg-spillere, inden han sendte bolden i en bue og i kassen.

»Alle kan jo se, det er en top, topspiller. Det er den første spiller, jeg nogensinde er i nærheden af, som løber 30 meter på under 3,6 sekunder,« siger FC Nordsjællands træner om sin guldjuvel, der med sit mål var med til at sikre gæsterne en 2-0-sejr over Silkeborg.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

De tre point sender FC Nordsjælland på en foreløbig tredjeplads, og bronzemedaljerne bliver noget, det unge Superliga-mandskab vil angribe til det sidste.

»Selvfølgelig er det realistisk med tredjepladsen, når vi er der nu. Umiddelbart ser jeg ikke os som favoritter, men vi kan lige så godt tage den som de fire andre,« siger han om top seks, hvor FC MIdtjylland og FC København for længst er stukket af fra de andre.

Flemming Pedersen har i øvrigt selv AaB som favorit til at løbe med bronzemedaljerne.

Selv om de ikke har en vis ung mand ved navn Kamal-Deen Sulemana.