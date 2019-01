For Kasper Fisker er det truppens manglende mod og selvtillid, der har været årsagen til de svingende resultater i efteråret.

Efter en gyserafslutning i sidste sæson, hvor FC Midtjylland snuppede mesterskabet for næsen af Brøndby, har tingene ændret sig i toppen af dansk fodbold.

Flere profiler forsvandt fra Vestegnen, og det har kostet i denne sæson, hvor Brøndbys resultater mildest talt har været svingende.

Det mener Kasper Fisker, der håber på, at truppen kan finde noget af det mod og selvtillid, som de spillede i sidste sæson, selvom flere af disse profiler ikke længere er at finde i klubben.

»Selvfølgelig kostede det (at miste profiler, red.), og det kostede nogle resultater, som betød, at vi mistede selvtilliden. Denne spillestil kræver selvtillid og mod. Når vi først mister modet til at angribe på den måde, vi gør, så mister vi rigtig, rigtig meget. Så jeg tror, det var en blanding af at miste nogle bærende kræfter og at miste det dér mod efterfølgende. Den cocktail tror jeg gjorde, at vi mistede vores identitet lidt, og vi mistede på en måde vores spillestil,« siger Fisker til 3point.dk.

Brøndby begynder sæsonen igen den 10. februar med en udekamp mod FC Nordsjælland.