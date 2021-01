Superliga-klubben FC København var hårdt ramt af covid-19 i efteråret, hvor flere af spillerne blev testet positiv.

Profilen Viktor Fischer var en af de smittede, og han fortæller i et interview med Discovery, at han var hårdere ramt end forventet.

»Jeg var sådan rimeligt godt ramt af det. Jeg havde de fleste symptomer og lå i sengen i fire dage,« siger den 26-årige kantspiller.

Den tidligere Ajax-spiller tilføjer, at han var i selvisolation i omkring 10 dage, inden han måtte forlade sit hjem igen.

Viktor Fischer var hårdt ramt af COVID-19 i slutningen af sidste år. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Viktor Fischer var hårdt ramt af COVID-19 i slutningen af sidste år. Foto: Liselotte Sabroe

Flere af Viktor Fischers holdkammerater har ligeledes været ramt. Det gælder eksempelvis Jonas Wind, Mikkel Kaufmann og Andreas Bjelland.

Selvom sygdomsforløbet tog hårdt på VM-deltageren fra 2018, så havde han ingen problemer med at komme på træningsbanen igen.

»Jeg synes ikke, at jeg mærkede noget til det efterfølgende. Det var ikke noget problem at starte op igen.«

FC København-spilleren opfordrer til, at man tager sygdommen seriøst, hvis man bliver testet positiv.

Cheftræner Jess Thorup, Viktor Fischer og resten af FC København-holdet indleder forårssæonen i begyndelsen af næste måned. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Cheftræner Jess Thorup, Viktor Fischer og resten af FC København-holdet indleder forårssæonen i begyndelsen af næste måned. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er noget, som man skal tage seriøst. Specielt, hvis man er sårbar, fordi så er det ikke bare sådan lige,« siger han og tilføjer.

»I min egen naivitet troede jeg, at det var noget, man fik uden at mærke, at man havde det, men sådan var ikke for mit vedkommende.«

Viktor Fischer og FC København begynder forårssæsonen i Superligaen 3. februar med en udekamp mod AaB.