FCK-stjernen Viktor Fischer har den seneste uge været hovedperson i en sag, der har fyldt enormt både indenfor og udenfor sportens verden.

Fischer tog kampen op mod homofobiske tilråb efter sidste weekends kamp i Odense, og siden har debatten raset om homofobiens hærgen i fodboldens verden og måden, som visse dele af fangrupperingerne opfører sig på, når de ser fodbold på de danske tribuner.

Hovedpersonen understreger, at han ikke er nogen helt, selv om han til tider er blevet kaldt netop dette. Og faktisk har Fischer forsøgt ikke at skele for meget til debatten, siden han åbnede den sidste weekend.

»Jeg har isoleret mig lidt fra det. Jeg har ikke haft så meget med det at gøre. Jeg har ingen sociale medier, så min telefon bimler og bamler ikke synderligt - udover når min onkel skriver, eller min far ringer,« siger Viktor Fischer grinende.

FC Københavns Viktor Fischer jubler efter Superligakampen mellem Brøndby IF og FC København på Brøndby Stadion i Brøndby, søndag den 14. april 2019. FCK vinder kampen 1-2.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere FC Københavns Viktor Fischer jubler efter Superligakampen mellem Brøndby IF og FC København på Brøndby Stadion i Brøndby, søndag den 14. april 2019. FCK vinder kampen 1-2.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Han har dog lagt mærke til, at hans opråb har gjort en forskel.

»Jeg har da tænkt over det, og det har siddet i mig. Når jeg har tændt et TV, har jeg kunnet se, at det er gået bredere ud end fodbolden - og heldigvis for det«

»Jeg har bare belyst det, fordi det var mig, det skete imod. Så jeg er glad for, at en sag, jeg gerne vil stå op for, er blevet fulgt så tæt, og at det lader til, at der har været ret meget ro på - pånær en enkelt fuld Hobro-fan,« siger Fischer.

Inden FC Københavns sejr i Brøndby søndag eftermiddag lød skulle Fischer igen høre på homofobiske tilråb, men da kampen var igang hørte han ingenting.

»Jeg bemærkede det, men jeg gider næsten ikke bruge tid på det. De gjorde det ikke under kampen. Der er blevet talt meget om, hvorvidt den har kamp skulle blive til noget, og om dommeren skulle til at fløjte kampen af, fordi der skete et eller andet i løbet af kampen - men der var ingenting,« fastslår han.

»Jeg bemærkede ikke noget som helst, så der skal lyde en cadeau til Brøndbys fans. Det eskalerede ikke, og det, synes jeg, er godt gået. Jeg håber, det bliver fulgt op i en evighed,« fortsætter Fischer.

FCK-profilen kronede en voldsom uge ved at gøre sig selv til matchvinder i søndagens derby mod Brøndby. Efter 'Løverne' var kommet bagud udlignede Robert Skov, mens Fischer stod bag den afgørende scoring til 2-1.

»Det var en perfekt måde at vinde på. Det var fantastisk,« slutter en af ugens mest omtalte personligheder.