Viktor Fischer stillede sig op og kyssede til OBs fans. Flere kys fra en mand til mange mænd.

Og det var helt symbolsk, fortalte FC København-angriberen efter FCKs 1-0-sejr i Odense. For undervejs i kampen blev der flere gange sunget homofobiske sange fra dele af OBs fans bag målet til Viktor Fischer

»De prøver at bruge det til at vinde. Det kan de ikke. Jeg vinder alligevel. Og så må de få en reaktion på det, de skodhoveder, der i 2019 synes, at det er en nedværdigende sang. Det er jo helt gak-gak. Kom nu videre,« siger Viktor Fischer, som forklarer sin egen gestus efter slutfløjtet.

»Det er ikke for at være en helt, at jeg skal tage den dirigentstok, men så må de - ligesom mine kære venner i Aarhus - også kunne finde sig i, at der kommer en reaktion,« siger Viktor Fischer.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

De kære venner i Aarhus er en anden historie om Viktor Fischers tidligere fejde med AGF-fans, men for aarhusianeren er det her en helt anden og langt mere alvorlig sag. En sag, som ifølge Fischer bør få konsekvenser.

»Jeg griner bestemt ikke af det. Nu bliver der gjort opmærksom på det i en vis grad, og det er kun fair. Jeg prøver ikke at være en helt, men der bliver gjort opmærksom på det, for det er nødvendigt. Det er anden gang nu, og det var så i øvrigt flere gange i dag, end det var sidste gang.«

»Superligaen er blevet gjort opmærksom på, at det er noget, der finder sted her. Så kan de gøre med det, hvad de vil. Jeg skal ikke bestemme, hvad der er af sanktioner for den slags, og hvad straffen skal være.«

Viktor Fischers reaktion med kys til OBs fans blev ikke taget godt imod af fynboernes trænerteam. Cheftræner Jakob Michelsen og hans assistent Henrik Hansen strøg direkte ind for at stoppe FCK-angriberen. Henrik Hansen gav Fischer et lille skub i brystet, men efterfølgende har de to parter talt ud.

Der er måske nogle derude med en anden seksualitet end min, som bliver ramt Viktor Fischer

»Jeg tror ikke, de er klar over, at det er det, jeg reagerer på, og så kan jeg godt forstå, at de bliver irriterede over det. Jeg har clearet den med dem. Vi har snakket om det. Jeg kan godt forstå, at de bliver irriterede over at se en spiller, der står der og i den situation ser ud til at komme med hånlige fagter til OB-fansene. De var simpelthen ikke klar over, at det var sket,« siger Viktor Fischer.

Og han havde lige en sidste opfordring til de folk, der stadig mener, at homoseksualitet skulle være forkert.

»Det burde være stoppet for længe siden. Come on. Vi er alt for langt fremme til det. Vi har skønne tv-shows på Zulu om mangfoldighed. Vi er da meget længere fremme, end at det der er nedværdigende. Men der er måske nogle derude med en anden seksualitet end min, som bliver ramt. Det er sjovt nok heller aldrig os hvide mennesker, der bliver ramt, hvis det er racistiske tilråb mod mørke mennesker.«

»Så man må også tage på sig, at der er andre, der kan synes, at den slags er forkert. Det er da synd, hvis der sidder forskellige seksualiteter omkring eller måske endda iblandt OB-fansene, som skal stå og lytte på, at deres egne synger den slags.«