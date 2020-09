Han har Robert Lewandowski i stalden og har været stærkt involveret i verdens dyreste transfer med Neymar til Paris SG.

Nu skal superagenten Pini Zahavi også hjælpe FC Københavns Viktor Fischer. For som B.T.s fodboldpodcast Transfervinduet kunne afsløre, har Fischer skiftet sin agent gennem mange år, Søren Lerby, ud med den israelske superagent Pini Zahavi.

Den beslutning har den 26-årige offensivspiller truffet, da tilbuddet om et samarbejde med en af de helt store agenter på den internationale scene i fodboldens verden var for svært at sige nej til.

»Det er en stor agent, og på det sted, jeg er lige nu i min karriere, er det en for god mulighed til ikke at prøve det. Jeg vil ikke sige, at det var for godt til at være sandt, men jeg tror, det var det rigtige skridt at prøve noget nyt. Det drejer sig ikke altid om, om nogle har gjort det godt eller dårligt. Jeg holder så meget af Søren. Han er dygtig. Men nogle gange skal man lige ruske lidt op i sig selv for at få nogle nye indtryk og nye motivationer,« siger Viktor Fischer.

Viktor Fischer og Søren Lerby. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Viktor Fischer og Søren Lerby. Foto: Liselotte Sabroe

Han har denne sommer været i FC København i to et halvt år. Og det har utvivlsomt været planen tilbage i starten af 2018, da Viktor Fischer skiftede fra Mainz til FCK, at det nok som minimum nu ville nærme sig det tidspunkt, hvor Fischer skulle sælges videre til en større klub.

Det er dog ikke derfor, at Fischer skifter agent nu, understreger han.

»Det drejer sig slet ikke om, at jeg er på vej væk lige nu. Det har selvfølgelig fra start været planen, at jeg på et tidspunkt skal hjælpe FCK og hjælpe mig selv - og så på et tidspunkt give noget tilbage til FCK i form af et salg. Jeg kan godt forstå, at det kan ses på den måde, men det handler slet ikke om det,« siger Fischer og understreger sin pointe:

»Jeg skal tilbage på mit niveau for FC København, før det overhovedet er aktuelt. Det er næsten ligemeget, hvilken agent man har. Jeg ønsker kun at være god for FC København, for det synes jeg, at jeg skylder efter det seneste halvandet år med skader on and off. Jeg skylder at være god, og jeg elsker og håber bare at være god for den her klub.«