»Jeg føler, at jeg er nødt til at beskytte mig selv lidt.«

De sidste ord fra Viktor Fischer var muligvis også de mest sigende. For efter et drama af en kamp i Aarhus kom FC København-spilleren igen i centrum.

Der var skubberi, trøjeriv og meget andet i de døende minutter af FC Københavns 2-1-sejr over AGF. Viktor Fischer blev også løftet op af AGF-målmand Kamil Grabara, hvilket startede stor tumult.

Og Viktor Fischer blev genstand for meget af hadet fra hjemmebanefansene, da det ofte var den aarhusianske FCK'er, der lå ned efter hårde dueller. Og ja, Fischer trissede ud af Ceres Park med ordene om at beskytte sig.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Han er ikke på de sociale medier, så han slipper for at se de mange vrede beskeder rettet mod sig. Men han sidder næppe på vej hjem i bussen og kommer i tvivl om, hvad de 8.000 AGF-fans syntes om hans sidste minutter i kampen.

Holder du af som aarhusianer at komme tilbage til Aarhus?

»Ja, selvfølgelig gør jeg det. Det er et fantastisk publikum. Det har altid været et godt sted at spille. De ånder for det. De har en særlig måde at gøre tingene på. Det giver som regel bare nogle gode fodboldkampe,« siger Viktor Fischer.

Du taler nok bedre om dem, end de gør om dig. Hvordan er det for dig at høre, hvad der rammer dig?

»Så meget bemærker man det heller ikke. Men det er da bedre med end uden. Det kan jeg da skrive under på. Jeg er nok også lidt mere irriterende med end uden.«

Hvad synes du om at blive løftet op af Kamil Grabara?

»Jeg bemærkede det slet ikke. Jeg har kun fået det at vide. Dommeren mistede jo lidt kampen i de sidste 10-15 minutter. Det var ret åbenlyst. Jeg er glad for, at det ikke resulterede i et mål til AGF på et af de fejldømte frispark, indkast og så videre.«

»Så jeg har kun fået det at vide, og jeg går ud fra, at dommeren er dygtig nok til at tage fat i de situationer. Det er da dejligt, at han er med i kampen. Det er fantastisk.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Mærker du ikke, at du bliver løftet op?

»Jo, jo. Jeg synes også, jeg fornemmede, at Lukas Lerager fløj ind over mig. Det er 'part of the game'.«

AGF mod FC København er efterhånden ved at udvikle sig til et stensikkert knald af en kamp hver gang. Det ændrede sig ikke søndag aften.

»AGF er et hold, der gerne vil skabe kampe, der er dramaer. De er hårde. De er verbale. De er hårde i tacklingerne. Og hvis man kan håndtere det og stadig spille rundt om dem, så har man gode chancer. Men de har en særlig stemning i deres hold. Man skal hele tiden være på mærkerne,« siger Viktor Fischer.

Og så nåede han lige at sende roser af sted til i hvert fald én mand med et AGF-hjerte - cheftræner David Nielsen for at have skabt den stil, som AGF har.

»Jeg synes, at de har en rigtig god træner, der har udrettet det, som ikke har kunne lade sig gøre i 25 år i den her klub. Så jeg synes i bund og grund rigtig godt om det. Men jeg synes endnu bedre om den måde, vi altid tackler det på.«