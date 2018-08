FC København har i sine seneste tre kampe lignet et hold, der for alvor kommer til at være med helt fremme i Superligaen efter en sæson til glemmebogen.

Senest så man dem tæve AaB 4-0, og det var første gang, at Viktor Fischer for alvor havde en følelse af, at FCK var der, hvor de skal være.

»Det så rigtig godt ud mod AaB. For første gang klingede det virkelig og sad lige i skabet,« fortæller Viktor Fischer til B.T.

Sidste sæson er røget i glemmebogen. Den vil Fischer ikke tale om. Men han anerkender, at FCK er i gang med en proces. En genrejsning tilbage til toppen.

»Jeg synes jo, det går stille og roligt fremad, og hver kamp har takter, som er bedre og bedre. Det forholder vi os til og forsøger at bygge videre på hver gang. Og det har vi gjort godt i og med, at der stort set i hver eneste kamp, vi har spillet, har været fremgang at spore,« lyder det fra den 24-årige offensivspiller.

I kampen mod AaB fremhæver Fischer holdets genpres og interne relationer som noget, der for alvor fungerede. Men det er ikke fordi, at FCK har gang i et nyt, revolutionerende koncept.

»Det synes jeg ikke. Konceptet har været det samme hele tiden. Men med mange forskellige spillere og typer har vi ledt lidt efter vores måde at udfylde det koncept, som vi gerne vil spille. Det er sådan nogle oplevelser som mod AaB, man har brug for fremadrettet. Det giver nogle redskaber, man kan finde frem, hvis vi ikke gør det så godt.«

Hvor er det så, I kan blive endnu bedre?

»Vi skal finde ud af, hvordan vi fastholder følelsen af, hvad der gør os gode. Hvordan vi fremadrettet kan præstere som mod AaB, så vores præstationer ikke bliver for svingende.«

Stabilitet?

»Det sagde jeg ikke. Det sagde du. Man kan sige, hvis man har et sindssygt højt niveau og kan stabilisere det, så er det rigtig godt.«