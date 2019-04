Viktor Fischer kommenterer nu på, at han bliver anklaget af OB for at have et medansvar i den homofobiske sang mod ham.

»Det er ikke mit bord at vurdere, om dommen er rigtig eller straffen rimelig, men det et komplet tåbeligt at påstå, at jeg har et medansvar for de homofobiske tilråb.«

»De har været der til kampe tidligere og var der igen i løbet af kampen i Odense. Jeg synes, at det er katastrofalt, at man negligerer problemet ved at skrive det her ind i dommen.«

»Jeg begriber ganske ikke, at man bruger tiden på at pege mig ud som medskyldig.«

/ritzau/

Opdateres...