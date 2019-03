FC Københavns uheldige stjerne, Viktor Fischer, som har haft en skadesplaget sæson, jagter fortsat en succesoplevelse til at kickstarte forårssæson.

I FCK's 3-1-sejr over Hobro IK kæmpede, driblede og søgte den offensive profil mulighederne for at være kampafgørende. Men da han fik den største mulighed - en 100-procents-chance - misbrugte han den.

»Det er altid irriterende at brænde chancer. Især så store chancer. Men der kommer mål og assists i slutspillet. Nogen gange kan man ikke lægge bolden ind fra en meters afstand. Sådan er fodbold. Det var en mindre god dag for mig,« siger Fischer efter kampen.

Den 24-årige FCK'er har ikke scoret siden slutningen af oktober. Siden da har han kun spillet tre kampe i Superligaen - alle fra start i dette forår.

Det er en af årsagerne til, at han ikke er udtaget til landsholdets kommende kampe mod Kosovo og Schweiz.

»Det er ikke min skade, der gør, at jeg ikke er med. Det er mit niveau. Så kan man sige, at min skade gør, at jeg er på det her niveau på nuværende tidpsunkt. Men det er, som det er. Jeg hænger mig ikke så meget i det. Når jeg er på mit bedste niveau, så tror jeg også, jeg er god nok til en landsholdsplads,« siger Fischer.

Han håber på at ramme sit vanlige niveau i mesterskabsspillet, hvor FCK skal duellere med FC Midtjylland om guldet, som det ser ud nu, og er fortrøstningsfuld i forhold til FCK's spillemæssige niveau i denne sæsons grundspil.

»Vi har masse af point, vi har spillet godt, men har også vundet nogle grimme kampe. Det kan være godt for os på den lange bane. I forhold til, hvor vi var for et år siden, så er det godt. Det er FCM, der er med til at hæve niveauet for os. Nu bliver der mange svære udekampe for både os og FCM. De andre hold i top-6 har spillet sig op.«