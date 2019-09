Hvis der sidder nogen derude og tænker, at det liiiige er selvtilliden, Viktor Fischer mangler for tiden, så kan de tage en tur forbi manden selv efter en kamp.

For der mangler altså ikke noget i den pose hos den blonde offensivspiller, som viste sig frem et par gange i første halvleg, men også brændte en stor chance.

Fischer har masser af tro på sig selv.

»Jeg gør alt det, jeg skal. Jeg putter den bare ikke i kassen. Hvis jeg putter den i kassen, så ved vi alle sammen, hvor god jeg var i dag. Men det gør jeg ikke,« siger Fischer og understreger, at alle burde kunne se, at han spillede en god kamp mod FC Midtjylland.

»Det er helt tydeligt for alle - undtagen dem, der ikke har forstand på fodbold.«

Viktor Fischer har ikke banket mål ind på samlebånd på det seneste. Han scorede et vigtigt mål mod Riga, men ellers har en skade fra sidste sæson sat ham tilbage.

Men ikke længere, understreger han selv.

Og han er også helt på det rene med, at han får spørgsmålene om sin egen form efter hver kamp.

Er det irriterende at snakke om?

»Nej, jeg synes, det er meget logisk at snakke om. Jeg kan godt forstå, at I vil snakke om det. Det giver god mening for mig,« siger Viktor Fischer og sætter ild til alle tanker om, at han mangler at tro på sig selv.

»En ting er, hvad jeg har præsteret. En anden ting er, hvor god jeg er, når jeg er god. Det tror jeg, at der er mange, der ved. Det er det, man bliver målt efter. Jeg synes, det er helt logisk, at I kigger nærmere på det. På et tidspunkt skriver vi rigtig store overskrifter igen.«

Næste mulighed for at skrive overskrifter for Viktor Fischer er onsdag, når FC København møder Hillerød i pokalturneringen. Der bliver det nok svært at gøre overskrifterne rigtigt store - hvis de også skal være positive.