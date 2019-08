Viktor Fischer er endnu ikke helt der, hvor han var, da han trådte ind i Superligaen og viste et niveau, som få andre kunne nå. Det ved FC København-stjernen godt selv.

Og derfor lagde han også godt mærke til, hvordan støtten pludselig begyndte at lyde fra københavnernes fans, da kampen mod Lyngby begyndte at gå på hæld. Viktor Fischers navn blev sunget taktfast, højt og længe.

Det ramte den 25-årige offensivspiller.

»Det lyder som en kliché, men jeg har næsten ikke ord for, hvad det gør for mig. Hvad jeg føler i de sidste 15-20 minutter. Det er altså ret fantastisk for mig.«

Foto: Anders Kjærbye Vis mere Foto: Anders Kjærbye

»Jeg føler mig hjemme, og jeg kan ikke engang forlange det, de synger. Det er ret fantastisk. Og så mange tilskuere på lægterne til en fredagskamp… Jeg synes bare, vi er en fed klub altså,« siger Viktor Fischer med et stort smil på læben.

Han fik sine første 90 minutter i denne sæson i FC Københavns 2-0-sejr over Lyngby. Deres femte sejr ud af fem mulige. Og især de sidste minutter var han glad for.

»Jeg havde det faktisk rigtig godt. Det var lidt hårdt de sidste 10-15 minutter, for det var mine første 90 minutter i år. Det er jeg sindssygt glad for. Det betyder rigtig meget for meget, for der ligger rigtig meget og venter i de sidste 15 minutter.«

»Måske lige en scoring eller måske en assist. Det er det, jeg skal være i form til at spille. Så det var noget af det bedre i år, og jeg bliver bare ved med at arbejde.«

Foto: Anders Kjærbye Vis mere Foto: Anders Kjærbye

Er det irriterende, at du ikke lige får scoret det mål?

»Selvfølgelig er det irriterende. Jeg synes, at jeg gør rigtig mange rigtige ting. Og så er det bare en periode lige nu, hvor den ikke går ind. Jeg har været i den før, så jeg stresser mindre over det, end jeg ville have gjort, da jeg var 18-19 år gammel. Det er sådan, det er lige nu. Jeg får min assist. Jeg er rimelig godt med. Det andet skal nok komme,« siger Fischer.

Hans og FC Københavns næste mulighed for at score mål kommer på tirsdag.

Her møder FCK Røde Stjerne i returopgøret i Champions League-kvalifikationen. Det første opgør endte 1-1 i Beograd.