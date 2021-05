Situationen eskalerer hurtigt på sidelinjen i Parken. Fra en høflig hilsen til en verbal knytnæve på 30 sekunder. Og optrinnet fortæller godt, hvordan den forgangne uges mest omdiskuterede Superliga-spiller, Viktor Fischer, fungerer.

Det er midten af februar, og FC København har lige slået Sønderjyske 3-2. Viktor Fischer har scoret, lavet en målgivende fejl og tilkæmpet sig et straffespark. Han stiller sig klar til interview foran tv-kameraet, da Glen Riddersholm råber ned efter ham fra det udendørs studie, som i Parken er placeret oven på spillertunnellen.

Først misforstår han tilråbet 'godt spillet!' fra sin tidligere ungdomstræner i FC Midtjylland. Høfligt nikker han op til Riddersholm og takker for den gestus og for kampen. Men Riddersholm mener noget andet. Han mener, at Fischer har 'spillet' sig til et forkert dømt straffespark. Anden gang hører Fischer det og reagerer.

»Ja, det er godt, Chucky!,« råber Fischer op mod Riddersholm med en reference til den morderiske dukke, der begyndte at hjemsøge de fleste gyserfilmfans i slut-80erne. Snart efter stopper råberiet, og situationen går i sig selv.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Han er både høflig, temperamentsfuld, rar, provokerende, sjov, irriterende og sylespids i munden. Han er Viktor Fischer. Den mand, som lige nu sætter fut i tribuner, tv-studier, sociale medier og ja, sågar journalistindbakken, når en kampartikel ikke har kritisk nok fokus på den blonde FCKer.

Det er Viktor Fischer, som det hele handler om, når aarhusianeren for anden gang på to uger står over for sin barndomsklub i Parken – og over for en hær af mennesker foran tv-skærme og mobilskærme, der vil ud med deres frustration over lige præcis ham.

Opmærksomheden er på den 26-årige Superliga-profil i de her uger – i de her måneder og endda år. Det har han ikke noget imod, som Ståle Solbakken, der i sin tid lokkede den dengang 23-årige landsholdsspiller hjem til Danmark og FC København, fortæller.

»Han er en entertainer på godt og ondt. Du får ikke KUN opture og glædessituationer med Viktor Fischer, men hold da kæft en kedelig verden, hvis alle skal være som… jeg må nok holde igen med navne,« lyder det fra Ståle Solbakken på en telefon i Norge.

Fischers forhold til AGF Til B.T. i 2015: »FC Midtjylland betyder stadig meget for mig, men jeg vil ikke sige, at den betyder mere end AGF. Jeg har måske et bedre billede af, hvordan FC Midtjylland hele vejen rundt lavede talentudvikling i forhold til AGF. Men jeg havde de bedste år af min fodboldkarriere – det gælder stadig indtil nu – i AGF sammen med alle de gutter der. Jeg fik nogle gode venskaber til de drenge, som stadig holder i dag. Det betyder sgu lige så meget for mig.« Til Euroman i 2016: »Jeg har spillet fem år i AGF, men hvis jeg skal sige en trøje, jeg ikke vil ses i, er det AGFs trøje. Min bedstefar (den tidl. landsholdsspiller Poul Petersen) spillede for AIA, som var arbejderklubben i Aarhus og som stod i opposition til AGF.« »Jeg er opvokset med, at AGF blev set som de arrogante og selvfede. Selvom jeg ikke spiller i Ajax længere, vil jeg heller ikke tage en Feye­noord-­trøje på, af respekt for Ajax’ fans.« Til B.T. og andre i sidste weekend: Holder du af som aarhusianer at komme tilbage til Aarhus? »Ja, selvfølgelig gør jeg det. Det er et fantastisk publikum. Det har altid været et godt sted at spille. De ånder for det. De har en særlig måde at gøre tingene på. Det giver som regel bare nogle gode fodboldkampe.« Du taler nok bedre om dem, end de gør om dig. Hvordan er det for dig at høre, hvad der rammer dig? »Så meget bemærker man det heller ikke. Men det er da bedre med end uden. Det kan jeg da skrive under på. Jeg er nok også lidt mere irriterende med end uden.«

Viktor Fischer har været centrum for en del i sine lidt over tre år i Superligaen. Han er blevet beskyldt af Nicklas Bendtner for at tale sig på landsholdet. Han har taget kampen op med fans, der råbte homofobisk efter ham. Han har kaldt Aarhus og AGF for Horsens. Det var i sidste uge. Og det er kun en brøkdel af situationer med Fischer som hovedrolleindehaver.

»Jeg føler, at jeg skal beskytte mig selv,« sagde han søndag aften, som han trådte væk fra journalisterne i Aarhus. Og Viktor Fischers selvforsvar er et modangreb. Gerne krydret med et drys humor fra den stærkeste bøtte. Så bliver Aarhus til Horsens. Riddersholm bliver til en gyserdukke. For Viktor Fischer vil også bare gerne underholde.

»Det ville jo være dumt at sige, at han ikke kan lide opmærksomhed, for det kan han jo. Men han omfavner også sine holdkammerater. Og så kan han dele vandene med nogle ting. Nogle gange tager han den også til grænsen. Men han har en personlighed, der klæder FC København. Han har en personlighed, der klæder ethvert omklædningsrum,« siger Ståle Solbakken.

Viktor Fischer giver sjældent store, personlige interview. Det er ikke, fordi de fleste sportsjournalister ikke gerne vil lave det. Men det ender ofte med at handle om fodboldspilleren Fischer frem for privatpersonen Viktor.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Selvom han stort set efter hver eneste kamp stiller sig foran kameraerne, skyder med skarpt og ser ud til at stornyde det, og selvom han ofte er med, når FC København laver video for partnere eller til fans, så holder Fischer sit privatliv ret så privat.

Han er heller ikke på sociale medier, så de små påskeæg om, hvem Viktor Fischer er – og hvorfor – ligger i hans post-kamp-svar gennem de seneste år. Som i 2018, da han første gang fik AGF-fansene på nakken og svarede:

»De synger lidt om mig. Så skal de også forvente at få lidt igen. Sådan er spillet.«

Og tilføjede: »Folk, der kender mig, ved, hvor meget spas der er i det der. Hvor lidt selvhøjtideligt det er.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Det er også sådan, Ståle Solbakken kender Viktor Fischer, som han stadig holder kontakten til. At man ikke må glemme at høre og læse humoren i de kække bemærkninger og stikpiller, der forlader det hvide smil.

Hvordan trives han med at være antihelt?

»Jeg tror ikke, at han bruger meget tid på det. Han har jo god humor. Han ligger ikke derhjemme og tænker over, hvad folk synes om ham på den måde. Alt er en balancegang, men jeg synes, at han balancerer den fint,« siger Solbakken.

Er der forskel på, hvilken type opmærksomhed han kan lide?

»Ja, jeg var ikke i tvivl om, at den bedste opmærksomhed for ham er den, når han præsterer godt på banen. Men han har jo gode onelinere i interview også. Jeg var dog ikke i tvivl om, da han scorede begge mål i derbyet mod Brøndby efter en skade, han havde kæmpet med, at han ville tage en ekstra runde i Parken, haha. Han er en herlig fyr.«

Det er ikke sikkert, at alle deler Ståle Solbakkens holdning. Det er faktisk nok stensikkert, at alle ikke gør. Efter FC Københavns 2-1-sejr i Aarhus kom Fischer nemlig igen i stormvejr, da mange eksperter og fans mente, at han overspillede flere situationer i kampens slutning.

AGF-fansene kvitterede med at kaste øl og andet efter deres 26-årige bysbarn på vej ud af stadion. Fischer kvitterede med at kalde dem Horsens. Mandag er der nyt brag mellem Fischer og AGF, men denne gang har han fansene i ryggen. Det holder han af.

Og er der én ting, som Ståle Solbakken virkelig finder vigtigt at få fortalt, er det, hvor meget Viktor Fischer holder af FC København, hvor stor en ære det er for ham at spille der, og hvor lidt Solbakken overhovedet skulle forsøge at overtale ham til at komme til FC København i starten af 2018.

»Det, som gjorde mig mest stolt ved at træne ham, var, hvor højt han værdsatte FCK,« siger Solbakken.