Superliga-sæsonen er klinget af med guld til Brøndby, men hvad med ligaens stjerner? Har de leveret varen i den forgangne sæson?

Det emne var til debat i denne uges udgave af 'Fodbold FM', hvor panelet pegede på en spiller, der har skilt sig ud negativt som sæsonens skuffelse: Viktor Fischer.

FC Københavns offensivstjerne, som har bidraget med fire scoringer og seks assister i FCKs svingende bronzesæson, har simpelthen ikke ramt det niveau, som han tidligere har vist, mener panelet.

»Vi har set ham som Superligaens klart bedste spiller, og der er sikkert mange gode og dårlige forklaringer, men han har altså ikke været særligt god i denne sæson,« siger Morten Crone, kommunikationsdirektør og fodboldekspert.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Han var så mega god, inden han blev skadet. Det er måske lidt hårdt at kalde ham sæsonens flop, netop fordi han har været skadet. Men omvendt har han været tilbage i mange måneder nu, og jeg synes ikke, at han har ramt det niveau, man kunne forvente,« siger den tidligere Brøndby-spiller Kasper Fisker.

Pione Sisto, som vendte hjem til Superligaen under stort ståhej i efteråret, har også skuffet i denne sæson for FC Midtjylland, hvor han blandt andet har haft disciplinære problemer.

»Jeg tænkte 'wauw,' da han lige kom til FCM. Men jeg synes, at han har præsteret langt under niveau,« siger Morten Crone.

På positivsiden fremhævede panelet profiler som Jesper Lindstrøm, Andreas Maxsø og Alexander Scholz som værende blandt de bedste i den forgangne sæson i Superligaen.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg har haft lyst til at pege på Scholz som sæsonens spiller, men når jeg så ser Maxsø løfte DM-pokalen, så kan man også argumentere for ham. Han har haft en kæmpe betydning for Brøndbys mesterskab,« siger Kasper Fisker.

