Viktor Fischer gjorde det, han kom efter. Han vandt guld med FC København.

Halvandet år efter han kom til klubben, kan Fischer nu kalde sig selv for dansk mester. Det har en sejr over ærkerivalen Brøndby sørget for.

»Det er dejligt. Jeg synes jo, det er lang tids hårdt arbejde. Man knytter jo et bånd til spillere, til klubben og til organisationen - og det kan man godt blive lidt berørt af. Og lidt stolt af.«

»Jeg er virkelig, virkelig stolt over, at vi kunne komme så hurtigt tilbage fra den sæson sidste år, som ikke var god. Vi troede på det hele tiden, og hvis jeg skal rose os selv, synes jeg det er godt gået, at vi kan leve op til at love at vinde mesterskaber,« siger Fischer.

FCKs Viktor Fischer efter superligakampen mellem FC København - Brøndby i Parken søndag den 5. maj 2019. Foto: Liselotte Sabroe

Mesterskabet til FCK ligner efterhånden et suverænt et af slagsen. Efter FC Midtjyllands nederlag i Odense har københavnerne hele 14 point ned til de nærmeste rivaler. Det blev derfor ikke den neglebidende guldduel, der ellers var lagt op til sæsonen igennem.

»Vi starter slutspillet ud med at vinde 1-0 over Esbjerg, og så vinder vi over OB i en svær kamp. Så slår vi Brøndby. Det gav os noget selvtillid, og så banker vi FC Midtjylland. Der tror jeg ikke, de kan hente os tilbage igen. Der vidste vi, at nu kørte vi videre på den klinge. Og det har vi gjort lige siden,« siger Fischer.

»Vi havde jo regnet med, at vi skulle spille om det til sidste spilledag. Men der har vi simpelthen været for gode. Vi har simpelthen været for gode,« fortsætter Fischer.

Han har vundet mesterskabet. Og han har vundet det efter en sejr over ærkerivalen Brøndby. Meget bedre bliver det ikke.

»Voldsom kamp. Fantastisk spillet kamp. Brøndby kom for at tage det fra os. Det lykkedes dem ikke. Vi svarer altid tilbage igen. Vi havde en crazy, crazy opbakning. Der er noget europæisk over den måde, FCK bakker op på.«

»Det, de kalder dobbeltdækkeren nede bagi, er jo lidt voldsom i virkeligheden. Det er jo på europæisk niveau. Det er en del af den her klubs udvikling, og lad os håbe, det går i den retning, for så har den her klub en stor fremtid,« siger han.

Nu skal han feste. For det er i dén grad i orden, når et mesterskab er kommet i hus. Fischer ville ikke feste, hvis FCK havde sikret mesterskabet i mandags uden at spille. Men nu går det løs.

»Jeg fester ikke på en mandag, men jeg fester absolut på en søndag. Jeg står i kø,« slutter Fischer.